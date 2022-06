Na 20 jaar wrevel hebben John Terra en Dana Winner zich verzoend: “Eindelijk weer zoals vroeger”

BV“Ik heb met niemand conflicten”, stelt John Terra (71). En toch... John, die voor vele Vlaamse artiesten hits schreef, was de producer van Dana Winner (57). Tot zij hem van de ene dag op de andere verving door Wilfried, op wie ze verliefd was. Het deed John zoveel pijn dat hij en Dana 20 jaar lang geen woord wisselden. Maar nu hebben ze elkaar teruggevonden. “’t Was een knauw dat zij plots weg was bij mij”, klinkt het in Dag Allemaal.