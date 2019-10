Na 13 miljoen verkochte platen en 3 scheidingen wordt Helmut Lotti vandaag 50: "Misschien is niet trouwen toch beter" Redactie

22 oktober 2019

00u00 1 Showbizz Tiritomba nog aan toe! Helmut Lotti wordt vandaag 50 jaar. Na 13 miljoen verkochte cd's en drie echtscheidingen treffen we een gelouterde tenor aan. "Ik heb zelden nog onwrikbare meningen over iets", zegt hij. "Neem nu het huwelijk: ik zie dat niet langer als het summum, de absolute apotheose van een relatie. Dat is ooit anders geweest."

"Van Hooff' staat er op de bel. Maar het is de heer Lotigiers zelve die, onberispelijk gestyled als altijd, de deur van het herenhuis in Berchem openzwaait. "Marieke, mijn vriendin, heeft hier haar domicilie. Zelf sta ik ingeschreven in Heyd, in de provincie Luxemburg, waar ik ook al jaren een woning heb. Maar dit is wel degelijk 'ons' huis. Willen jullie een beetje voorzichtig zijn in de gang? Het is er pas geverfd."

Lotti neemt als een ware gentleman onze jas aan en leidt ons naar twee met elkaar verbonden kamers die samen een kleine theaterruimte vormen, inclusief rood doek en een knusse bar. "Ik kan hier repeteren", zegt hij, terwijl hij ons toont hoe we het doek kunnen openen. "Marieke (actrice en auteur van kinderboeken, red.) heeft hier al eens een voorstelling gegeven voor de kinderen uit de buurt. Heel aangenaam. Buren die al zes jaar in dezelfde straat woonden, maakten op deze plancher voor het eerst echt kennis met elkaar."

Ideale ruimte ook om feestjes te geven. Zij het een tikje te klein voor wat er vanavond op het programma staat: Lotti viert straks in het bijzijn van zo'n honderd invités niet alleen zijn 50ste verjaardag, maar lanceert ook ineens de Golden Collection, een box met 21 cd's en 13 dvd's. "Het is een luxe-uitgave, met goudpapier bedrukt", zegt hij. "Er staan 5.000 genummerde exemplaren klaar, elk voorzien van een certificaat waarop ik mijn handtekening heb gezet. Ik ben daar twee dagen van 's morgens tot 's avonds mee bezig geweest."

Nummer 1 van die beperkte oplage is al gereserveerd: die is voor Piet Roelen, Lotti's manager. "En ik laat nummer 288 voor mezelf aan de kant houden", zegt de zanger. "Dat was het nummer van mijn schoenenkastje toen ik als jonge snaak voor het eerst naar de vakantiekolonie in Ravels mocht. Toen ik later in Merelbeke ging wonen, was mijn huisnummer 28; de code van mijn eerste bankkaart was 2888, en zo heb ik nog tientallen verwijzingen naar dat getal. Ik heb bij de paardenrennen eens op nummer 28 gegokt en jawel: hij kwam als 28ste over de meet!" (lacht)

Zo schoon

Het besloten feest vindt straks plaats in de Marmeren Zaal, de receptieruimte van de Elisabethzaal, vlak naast de Antwerpse zoo. "Deze locatie betekent zo ontzettend veel voor mij. Mijn carrière is begonnen op de Nederlandste tv, bij Hennie Huisman en zijn Soundmixshow. Maar om daar te geraken ben ik eerst door preselecties moeten spartelen, de finale daarvan was in de Elisabethzaal. Ik heb er bovendien opgetreden met JD Sumner & The Stamps Quartet én met The Jordanaires, beide bekend als achtergrondkoortjes van mijn idool, Elvis. Tot slot heb ik er ook de eerste Lotti Goes Classic opgenomen, de start van het grote succes."

Hij zegt dat hij zijn feest al helemaal in zijn hoofd heeft beleefd. "Het gaat vanavond leuk zijn, zeker weten. Maar de werkelijkheid gaat mijn fantasie nooit kunnen overtreffen. Al was het maar omdat ik onmogelijk iederéén kon uitnodigen die ooit belangrijk is geweest in mijn leven. In mijn verbeelding vormde dat geen probleem. Neem nu Tom, een schoolkameraad van me toen ik veertien was. Ik werd gepest op school en hij was één van mijn plaaggeesten. Maar toen ik op een dag op een trapje zat te huilen omdat mijn ouders gingen scheiden en ik het daar moeilijk mee had, legde hij ineens zijn arm om mijn schouder en vroeg wat er scheelde. Klein gebaar, grote betekenis. Zo belangrijk dat hij één van de aanwezigen was in het tableau vivant dat zich in mijn hoofd ontwikkelde. En zoals Tom waren er véél mensen die de revue passeerden... Het was zo schoon, op een gegeven moment gutsten de tranen er gewoon uit."

Bizarre bochten

Er zijn de mensen, maar uiteraard ook de momenten. Op je 50ste mag je al eens achterom kijken. "De World Music Awards in Monaco, 1997. Ik zing er 'Otsji Tsjornye', een Russisch lied, en Céline Dion zit op de eerste rij met open mond naar me te kijken, alsof ik van een andere planeet kom. Achteraf is ze me nog uitgebreid komen feliciteren."

"Of de backstage van 'Christmas in Vienna': de grote Placido Domingo is wat op een piano aan het tokkelen en vraagt of ik niet even wil meezingen. Zo veel memorabele momenten, zo veel mooie mensen. Te veel om op te noemen, maar o zo makkelijk samen te vatten: mijn kinderdroom is uitgekomen. Ik zag Elvis in 'Aloha From Hawaii' en wilde vanaf dan maar één ding: zingen met een groot orkest. Aardig gelukt." (lacht)

Prachtig parcours, met hier en daar toch ook serieuze hobbels en bizarre bochten. Toen Lotti in 2013 'Mijn Hart & Mijn Lijf' uitbracht, een Nederlandstalige plaat die hij samen met Stef Kamil Carlens had gemaakt, bleek niemand nog geïnteresseerd in de ooit zo bejubelde zanger. "Ik wou een alternatief publiek bereiken, het respect krijgen van de linkerzijde. Ik was te vaak weggezet als pure coverartiest. Het frustreerde me dat iedereen dacht dat 'From Russia With Love' en 'Out Of Africa' liedjes van bekende films waren, terwijl ik ze wel degelijk zelf had geschreven. Achteraf heb ik me natuurlijk afgevraagd waarover ik me zo druk maakte: Pavarotti heeft nooit zelf een nummer geschreven, en Elvis eigenlijk ook niet."

Was 'Mijn Hart & Mijn Lijf' misschien een foute keuze, spijt heeft hij niet van die stap. Dat ook de opvolger 'Faith, Hope And Love' geen potten brak, was een grotere tik. "Omdat ik toen echt dacht dat ik weer op het juiste spoor zat. Maar bon, dat is het goeie aan 50 worden: je kunt beter tegen je verlies omdat je al een aantal keer verloren hebt."

'Lief' is toffer dan 'vrouw'

Wat privé zijn grootste nederlaag was? Het antwoord volgt binnen een fractie van een seconde: "Mijn drie echtscheidingen." Gelukkig houden ze hem niet tegen om zich helemaal te geven in zijn nieuwe relatie, zegt hij. "Ik kan niet anders: emotioneel voluit, altijd. Maar dat wil niet zeggen dat ik nog een vierde keer trouw. Ik beschouw het huwelijk niet langer als het summum, de absolute apotheose van een relatie. Ik denk tegenwoordig zelfs dat het beter is om niét te trouwen. Het houdt het allemaal toch wat frisser. Ik vind 'mijn lief' ook veel toffer klinken dan 'mijn vrouw'."

Mijn lief, dat is dus Marieke van Hooff (43), muzikante, auteur van kinderboeken, actrice ook. Het koppel is al twee jaar samen en mijdt heel bewust de schijnwerpers. "Ik heb dat soort aandacht nooit zelf opgezocht, ook in het verleden niet. Vanavond zal Marieke er uiteraard zijn, het is per slot van rekening de 50ste verjaardag van haar lief, en dan zullen we samen op de foto gaan. Maar dubbelinterviews hoef je niet te verwachten. Ik doe er alles aan om de mensen die ik graag zie af te schermen. Dat ik om de zoveel tijd wat bagger over mij heen krijg, ach ja, dat raakt me zelfs niet meer. Maar mijn lief heeft daar niet voor gekozen en dus hoeft zij dat niet mee te maken."

Hetzelfde geldt voor zijn dochter. Op zijn Facebookpagina vind je één foto van haar. 't Is te zeggen: van haar rug. Messalina is Lotti's enige kind, geboren uit zijn eerste huwelijk met Kimberly Grosemans. "Ze is 28, heeft kunst gestudeerd en leeft van illustratie-opdrachten en hostessenwerk. In haar kunstwerken zie ik veel melancholie, dromerigheid, verstilling. Onze band is uitzonderlijk goed. Straks komt ze hier slapen met een vriendin omdat ze morgen in Antwerpen moet zijn, maar ze komt ook vaak naar Luxemburg. Dan maken we lange wandelingen en vertellen we alles aan elkaar."

Dat wandelen is een dagelijkse bezigheid. Het houdt hem fit. "Als ik in Heyd ben, wandel of loop ik elke dag 10 kilometer, soms zelfs meer. Fietsen doe ik er ook graag. Ik maak nooit lange tochten, maar zorg er wel voor dat ik 1.000 hoogtemeters voor de kiezen krijg."

Kippen en koeien

"Voor het werk is het niet zo handig om in Heyd te zitten. Daarvoor kom ik dan naar Antwerpen. Voor de cultuur ook, in de Ardennen is niet veel te beleven. Maar dat is goed, want ik heb niet graag te veel impulsen. In Heyd kom ik tot rust. De enkele buren die ik er heb, zijn boeren. Kippen en koeien. Ik ben er helemaal geïntegreerd, ben zelfs al eens naar de repetitie geweest van de jachthoornblazers. Ik voel in Wallonië net iets meer ontzag. Hier is het van 'Hey, Helmut!', ginds 'Bonjour, monsieur Lotti'."

Hij voelt het aan zijn luchtwegen wanneer hij wat langer in Antwerpen is geweest. Slijmen die pas weggaan als hij een weekje in Heyd heeft doorgebracht. Op de Facebookpagina van Marieke lezen we: 'Het klimaat, ik lig daar wakker van.' "Ik ook", zegt Helmut. "Sterker nog: ik snap niet dat er mensen zijn die daar niét van wakker liggen. Maar er me over opwinden, laat staan kwaad maken? Nee, man. Ik ben hier een halve eeuw. Ik ben gelouterd, geduldiger, gematigder. Standpunten die niet meteen de mijne zijn, begrijp ik veel beter dan tien of twintig jaar geleden. Ik heb zelden nog een onwrikbare mening over iets. En dat voelt goed."

Of hij van plan is om dubbel zo oud te worden? "Ik hoop dat God dat zo in zijn planning voorzien heeft, ja. Met de organisatie van mijn feestje heb ik de voorbije weken veel teruggeblikt. Vaak overviel me het gevoel: fuck, dat is hier leuk, maar hoe rap is het allemaal niet voorbij aan het gaan? Dus, ja, graag nog eens 50 jaar erbij. Al ga ik er ook niet te hard mijn best voor doen. Het moet wel plezant blijven, hé." (lacht)

Of er een geschenk is waar zijn gasten hem straks géén plezier mee doen? "Ik eet geen taart. Trouwens, cadeaus... Ik heb nooit veel nodig gehad om gelukkig te zijn. Al heb ik wel gezien dat de pralines van zwarte chocola met romig vulsel, whiskey cream bijvoorbeeld, net op zijn." (lacht)

Meer info over '30 Years In Concert' tour: www.helmutlotti.com.

De Golden Collection is te koop vanaf november.