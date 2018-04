Na 12 verschillende zangers en uitvoeringen werd dit liedje eindelijk een hit TC

26 april 2018

11u02 0 Showbizz Een jaar lang en 12 verschillende opnamen door evenveel verschillende artiesten. Zo lang duurde het voor 'In the Middle' een succeshit werd. Want wat onder andere Demi Lovato, Tove Lo en Anne-Marie niet lukte, lukt de samenwerking tussen Zedd, Maren Morris en Grey nu wel.

'The Middle', de hit van Zedd, Maren Morris en Grey, kan ondertussen indrukwekkende cijfers voorleggen. Meer dan 236 miljoen keer gestreamd op Spotify, nu op 5 in de Amerikaanse charts en op 8 in onze Ultratop. Het liedje is dus wel degelijk een hit geworden. Maar daar gingen vreemd genoeg flink wat mislukte pogingen aan vooraf. Maar liefst 12 artiesten namen het liedje op sinds het in januari 2017 geschreven werd door Sarah Aaron en geproduced werd door de broers Stefan en Jordan Johnson. Onder andere Demi Lovato, Tove Lo, Anne-Marie, Bebe Rexha, Carly Rae Jespen en Camila Cabello probeerden van het liedje een hit te maken. Tevergeefs. Pas nu, in de versie van Zedd, Maren Morris en Grey, slaat het nummer wereldwijd aan. Duidelijk een geval van de aanhouder wint, dus. Zo denkt ook Jordan Johnson erover. "Wij bleven geloven in de kracht van dat nummer. Zelfs na een jaar. We waren ook blij dat er zich artiesten bleven aandienen om het nummer te zingen. Dat wil toch ook zeggen dat ook zij in de kwaliteiten van het liedje bleven geloven. Nu blijkt dat we allemaal gelijk gekregen hebben. Met dank aan de huidige uitvoerders. Zij wisten blijkbaar de juiste manier te vinden om dit liedje naar de top te brengen."