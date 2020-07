Na 12 jaar lief en leed: Jani Kazaltzis en vriend uit elkaar Redactie

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Vlaanderens bekendste stylist Jani Kazaltzis (41) en z’n vriend zijn geen koppel meer. Een beslissing waar ze hard tegen gevochten hebben, maar die niet langer te vermijden was. Vorig jaar gaf Jani al toe dat er, vooral door de hoge werkdruk, krassen op het koetswerk van hun relatie zaten, maar dat ze ‘eraan werkten.’ Het heeft niet mogen baten, na ruim twaalf jaar is hun liefdessprookje uit, zo schrijft Dag Allemaal.

“We maken momenteel niet onze beste periode mee”, vertelde Jani in april vorig jaar al eerlijk. Hij had het over z’n vriend. De liefde van z’n -leven, toen nog. Vandaar dat de dip ook snel werd aangepakt. Van een definitieve breuk was geen sprake, wel was de fut er even uit. “En dat heeft te maken met te veel werkdruk, bij ons allebei”, klonk het. “Op die manier zijn de problemen tussen ons zich gaan opstapelen. Ik ben er met een psycholoog over gaan -babbelen, en die zei me: ‘Mensen veranderen met de jaren, dus soms moeten liefdespartners elkaar opnieuw leren kennen.”

Ruim een jaar later blijkt dat alle inspanningen ten spijt, hun relatie toch op de klippen is gelopen. Waarom juist? Dat krijgen we van Jani niet te horen, hij wenst geen commentaar te geven. Verschillende bronnen vertelden aan Dag Allemaal dat er een derde man in het spel was, een ‘buitenechtelijke’ flirt van Jani. Dat zou voor de nodige spanningen gezorgd hebben. Maar ook de werkdruk zou z’n rol hebben gespeeld: wie Jani kent, weet dat z’n job veel voor hem betekent. Hij staat aan het hoofd van z’n eigen bedrijf en ook zijn tv-werk heeft een hoge vlucht genomen, met recente deelnames aan ‘Dancing With The Stars’, ‘Over De Oceaan’ en ‘Café De Mol’. En sinds kort heeft hij ook nog eens z’n eigen online platform, JANI.be.

