Na ‘1 Jaar Gratis’ nu een vriendin voor winnaar Ken? “Ik ben geen moeilijke gast, maar een eerste klik vind ik belangrijk”

ShowbizzKen Gybels (29) weet al wat hij van plan is met de 76.230 euro die hij won in ‘1 Jaar Gratis’. Een groot feest voor zijn familie, vrienden en medekandidaten. Het goede doel. Een verre reis. De rest van het geld kan hij zelf goed genoeg gebruiken, want door de coronacrisis was de professionele paukenis bijna twee jaar technisch werkloos. Hij vertelt over hoe hij op een auditie 34 andere kandidaten van over de hele wereld versloeg, hoe het komt dat hij nog steeds single is en wat hij echt denkt over presentator Thomas Vanderveken. “Uiteraard kende hij mij niet meer.”