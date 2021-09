Mysterieus overlijden houdt Brits ‘prinsessenstadje’ in de ban: “We behandelen dit als onverklaarbaar”

Royalty Prinses Alexia bepakt en bezakt op weg naar Wales

30 augustus Voor de Nederlandse prinses Alexia begint vandaag het nieuwe schooljaar, maar wel op een bijzondere manier. De 16-jarige Alexia rondt haar middelbare schooltijd af op het Atlantic College in Wales, waar ook haar vader - de toenmalige prins Willem-Alexander - in de jaren 80 leerling was. Ook onze eigen prinses Elisabeth ging daar twee jaar naar school.