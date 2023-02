Mysterieus chantageschandaal rond ‘onkreukbare’ André van Duin (75): wie kent ‘het grote geheim’ van de komiek?

TV Gert Verheyen neemt een 3D-popje van zijn vriendin mee in ‘Over De Oceaan’: “Je zou denken dat ze het is”

Geen brief of een foto van zijn geliefden om het gemis op te vangen voor Gert Verheyen (52). De voetbalanalist nam zijn vriendin Inès in zijn broekzak mee ‘Over De Oceaan’. Ze gaf hem een 3D-popje van zichzelf. Een populair geschenk, zo blijkt.

