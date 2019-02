Mysterie rond dood James Brown: vrouw die hem goed kende zegt dat hij vermoord is en ze is niet de enige KVDS

Hoe kwam James Brown (73) aan zijn einde? Officieel ging het om een natuurlijk overlijden, maar volgens een onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN zijn zeker 13 mensen die hem van dichtbij kenden daar niet zo zeker van. Ze vragen een autopsie en een onderzoek naar zijn dood in 2006. Onder hen zelfs de dokter die Brown behandelde net voor hij stierf.

De vrouw die het vuur aan de lont stak bij CNN was Jacquelyn Hollander (63), een singer-songwriter die James Brown leerde kennen in de jaren 80. Nadat ze samen een nummer hadden opgenomen, werden ze goede vrienden en kwam ze in zijn ‘inner circle’ terecht. Daar leerde ze niet alleen dat hij heel excentriek was en flink wat diva-gedrag kon vertonen, maar ook dat hij erg gewelddadig kon zijn. En dat hij een meester was in het ontlopen van de gevolgen daarvan.

Rechtszaken

Getuige daarvan niet alleen een hele reeks biografieën – onder meer van zijn dochter Yamma, die vertelde hoe hij haar moeder sloeg – maar ook een lijst aan rechtszaken. Zoals die uit 1998 van een vrouw die beweerde dat Brown haar drie dagen gegijzeld had gehouden en seks had geëist. Of van een achtergrondzangeres die hem ervan beschuldigde dat hij seksuele diensten van haar had geëist of dat ze anders niet mocht optreden of niet betaald zou worden. Beide vrouwen trokken uiteindelijk om een onbekende reden hun klacht in. Maar zo eindigde het niet élke keer. Zo werd hij wél schuldig bevonden aan huiselijk geweld, nadat hij in 2004 zijn vierde vrouw in elkaar timmerde.





Jacquelyn Hollander vertelt nu dat ze het ook aan den lijve ondervond. Het gebeurde in 1988, het jaar waarin de verslaving van Brown (toen 55) aan het hallucinogene ‘angel dust’ bekend raakte, hij het voorwerp was van een wilde achtervolging door de politie nadat hij een stel wildvreemden met een geweer had bedreigd en hij zijn derde vrouw Adrienne het ziekenhuis in sloeg en aangeklaagd werd voor poging tot moord. Vier dagen voor dat laatste incident randde hij Hollander aan. (lees hieronder verder)

Volgens de vrouw gebeurde het op 30 maart 1988. Na een meeting op zijn kantoor vertelde Brown Hollander dat hij haar een auto wilde laten zien die hij liet opknappen voor zijn dochter. Na de bezichtiging keerden ze echter niet terug, maar reed hij met haar de snelweg op. Onderweg rookte hij sigaretten waarvan Hollander vermoedt dat er ‘angel dust’ in zat. Hij ging steeds sneller rijden en begon te hallucineren. Tot hij plots de snelweg afging, een bos in, en stopte.

Geweer

Daarop werd Hollander naar eigen zeggen verplicht om achteraan in de wagen te gaan zitten en haar kleren uit te doen. Toen ze huilde en smeekte, bedreigde hij haar met een geweer. Uiteindelijk zou hij haar urenlang verkracht hebben. “De pijn was ondragelijk”, klinkt het. “Hij zei dat hij een hengst was en dat God haar gezegend had. Ze smeekte en smeekte en gaf uiteindelijk op. Hij sloeg haar met haar hoofd tegen de wand van de wagen en trok een oorring van haar oor. Als ze iets zou zeggen tegen iemand, dan zou hij haar familie vermoorden.” (lees hieronder verder)

Pas toen ze zei dat haar man en haar familie haar zou komen zoeken, stopte hij. Uiteindelijk bracht hij haar terug naar zijn kantoor en vluchtte ze naar huis. Maar ze was nooit meer dezelfde. Ze kreeg relatieproblemen en de muziekindustrie keerde haar plots de rug toe. Naar de politie durfde ze nooit te gaan uit vrees dat Brown inderdaad achter haar familie aan zou gaan.

Het was niet de enige schokkende verklaring die Hollander aan CNN gaf. De vrouw is er immers ook van overtuigd dat ‘Godfather of Soul’ niet stierf aan een hartaanval en vocht in zijn longen - zoals de officiële versie luidt - maar dat hij vermoord werd. Net als zijn derde vrouw Adrienne (45), die in 1996 stierf en waarmee Hollander heel goed bevriend was. Daarvoor verzamelde ze dozen vol documenten, foto’s, audiobestanden en videomateriaal. Minstens drie ervaren experts zouden volgens CNN instaan voor haar betrouwbaarheid.

Arts

Opmerkelijke getuige is ook de arts die Brown net voor zijn dood behandelde in een ziekenhuis in Atlanta en zijn overlijdensakte tekende. Dokter Marvin Crawford betwijfelt dat de zanger een natuurlijke dood stierf. Hij vermoedt dat hij een overdosis nam, al dan niet per ongeluk. De autopsie waarop de man aanstuurde, kwam er nooit. En ook een onderzoek van de politie niet. (lees hieronder verder)

Er blijven nochtans heel wat vragen open. Klopt het wat er in een notaboekje van een politie-informant uit 2001 staat over de dood van Adrienne Brown, met passages als ‘huurmoord’ en ‘laat het op een overdosis lijken’? Zijn de parallellen tussen de dood van James en Adrienne Brown toeval? Liet James Brown gangsters en politiemensen betalen om ervoor te zorgen dat hem niets in de weg gelegd werd? En wilde hij op het einde van zijn leven loskomen van de controlerende en grijpgrage entourage die zijn fortuin beheerde, toen geschat op 100 miljoen dollar (88 miljoen euro)?

Hoe komt het dat er nooit een autopsie op James Brown werd uitgevoerd? Waarom hield zijn dochter Yamma dat tegen? En waarom werd de man van Yamma – Lumar, met wie ze in een echtscheiding verwikkeld raakte – twee jaar later vermoord? En misschien nog een van de meest intrigerende vragen: wat is er gebeurd met het lichaam van James Brown? (lees hieronder verder)

Brown zou drie maanden na zijn dood begraven zijn in een crypte in de tuin van zijn dochter Deanna Brown Thomas in South Carolina. Volgens gerechtsdocumenten zou het gegaan hebben om een “tijdelijke” rustplaats voor zijn lichaam. Zijn dochter LaRhonda Pettit beweerde in 2010 – drie jaar voor haar dood – echter dat de crypte leeg was. “Het lichaam van mijn vader is verdwenen”, zei ze toen. “Ik ben er zeker van dat zijn overlijden verdacht is en ik wil dat de schuldigen hun straf niet ontlopen. Daarvoor moet zijn lichaam worden opgegraven en onderzocht.”

Mocht het lichaam van James Brown inderdaad verdwenen zijn, kan een eventueel onderzoek moeilijk worden. Haar zus Deanna wil tot op vandaag niet bevestigen of ontkennen of haar vader inderdaad in haar tuin begraven ligt.