Mysterie in Hollywood: muzikante die nummers Katy Perry schreef al weken spoorloos

Film Oppenhei­mer best scorende WOII-film ooit: wie was de geniale, maar angstige uitvinder van de atoombom?

De blockbuster ‘Oppenheimer’ is officieel de best scorende film over de Tweede Wereldoorlog ooit, en dat mag niet verwonderen. Het leven van de Duits-Amerikaanse wetenschapper Robert Oppenheimer leest dan ook als een filmscript. Als jongeman probeerde hij zijn docent al te vergiftigen en een vriend te wurgen. Hij wijdde zijn latere leven aan het uitvinden van de atoombom, maar was mentaal niet sterk genoeg om de gevolgen te dragen. “Hij was constant depressief en angstig. We hoorden hem steeds opnieuw zeggen: ‘die arme, kleine mensen’.” Het portret van een man die werd verscheurd tussen moordlust en schuldgevoelens.