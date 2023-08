Mysterie in Hollywood: muzikante die nummer Katy Perry schreef al zeven weken spoorloos

ShowbizzDe Amerikaanse muzikante Camela Leierth-Segura (48), bekend van haar samenwerking met Katy Perry, is al weken spoorloos verdwenen. Dat schrijven verschillende media op basis van informatie van het California Department of Justice . Vrienden en familie van de artieste maken zich grote zorgen om haar lot.

De naasten van Leierth-Segura, die meeschreef aan Katy Perry’s hit ‘Walking on Air’, zitten in zak en as en zijn ondertussen al bijna zeven weken op zoek naar de muzikante. Volgens hen is er sinds 29 juni geen teken van leven meer van haar opgevangen en zijn de signalen bijzonder alarmerend: haar wagen, een Ford Fusion uit 2010, is ook verdwenen én haar 19-jarige kat Morris wordt ook vermist.

De situatie roept tal van vragen op. “Ik wil graag geloven dat er niets ergs is gebeurd”, zegt haar vriendin Cecilia tegen ‘KABC-TV’. “Maar denk ik dat er iets ernstigs is gebeurd? Ja.” Bovendien zijn er nog meer onheilspellende tekenen: de huisbaas van de muzikant in Beverly Hills laat weten dat ze uit haar woning werd gezet voordat ze verdween. Buren melden bovendien dat er dode planten op haar balkon staan en buiten hangt er een ‘Te Huur’-bord.

Om hulp smeken

De onrust groeit in die mate dat de familie van Leierth-Segura (die in Zweden woont) zelfs de hulp van het publiek inroept. Liz Montgomery, een hechte vriendin, deelt een aangrijpende oproep op Instagram: “We zoeken wanhopig naar Camela. De laatste keer dat ze gezien werd, was in Beverly Hills. Tijd is van essentieel belang, en haar familie in Zweden smeekt om jullie hulp.”

Tot nu toe heeft de politie van Beverly Hills nog niet gereageerd op vragen over deze verontrustende zaak. Het onderzoek loopt nog.

