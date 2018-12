Mysterie in ‘Familie’: “Is daar nu plots een trap verdwenen?” HL

19 december 2018

13u04 0 Showbizz Er is iets vreemds aan de hand in het jongerenhuis in ‘Familie’. Van de ene op de andere dag is daar in alle stilte een complete trap verdwenen! Zonder één woordje uitleg. Alerte kijkers hebben de ingreep in het decor natuurlijk wél opgemerkt.

De trap naar de bovenverdieping staat er nog steeds. Maar er bevond zich ook een kleinere versie in de living van het huis, waar de personages Emma, Guido, Stefanie en Hanne wonen. Wie langs de voordeur binnenkwam, kon de huiskamer enkel binnenkomen mits een trapje van een viertal treden. Dat verhoogje is nu weg. Zonder toelichting of renovatiewerken in de verhaallijn. Soapfans maken daar op social media grapjes over.

“Het ik iets gemist, of is daar nu plots een trap verdwenen”, schreef iemand. “Ja, dat klopt, dat was ik ook aan het denken. Waar is dat decor zo ineens naartoe”, vulde een andere kijker aan.

Navraag bij de makers leert dat de trap deze zomer in Boortmeerbeek achterbleef. Toen werden alle decorstukken naar de nieuwe tv-studio’s in Lint verhuisd. De trap bleek iets te onhandig voor de verhaallijn rond de nieuwe bewoner in het huis: rolstoelgebruiker Quinten. Maar de aanpassing van het decor was ook handig voor de andere acteurs en cameralui, die op die manier meer beweegruimte kregen. Gevolg: de tv-makers besloten om het verhoogje in stilte af te voeren. Eigenlijk weg te moffelen. In de hoop dat niemand het zou opmerken. Wie trouwens heel goed oplet, ziet het opstapje nog in een superkorte flits in de begingeneriek.

“Het is fijn om te zien dat onze kijkers zeer alert zijn”, zegt creative producer Wim Feyaerts. “Wij hebben wat aanpassingen doorgevoerd na de verhuis van Boortmeerbeek naar Lint. Zo is inderdaad het trapje in het jongerenhuis verdwenen. Dit was vooral uit praktische overwegingen met de komst van Quinten. Soms moet je verbeteringen doorvoeren zonder dat er een verhaal aan vast hangt.”