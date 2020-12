Mysterie in ‘Familie’ eindelijk opgelost: wie is de geheime minnaar van Stefanie?

showbizzDe kijkers van ‘Familie’ zijn maandag eindelijk de identiteit van de nieuwe minnaar van Stefanie te weten gekomen. De voorbije weken speculeerden de fans massaal online over wie toch de persoon was met wie het personage van Jasmijn Van Hoof sms’te en op hotelkamers afsprak. Was het Raven, Niko, Guido, Cédric, Lars of misschien zelfs Bahar? Allemaal waren ze best wel mogelijk, slechts één iemand is het ook effectief. Maar wie dan?

Opgelet, dit artikel bevat spoilers!

De makers hadden de plot goed in elkaar gestoken, want er liepen in het verhaal heel wat kanshebbers rond die de nieuwe liefde van Stefanie konden zijn. Al lieten sommige soapfans zich niet leiden door de hints of mistgordijnen van de scenaristen, want zij schreven op kijkersfora: “Het zal wel Jonas zijn, want is die acteur in het echte leven ook niet samen met de actrice? Dat is dan wel heel handig in coronatijden.”

Over haar privéleven wil Jasmijn Van Hoof het niet hebben, wel over hoeveel plezier ze zelf beleefde aan deze verhaallijn. “Ik moet bekennen dat ik heel verrast was dat het zo heeft geleefd op sociale media”, aldus Jasmijn. “Ik had dat niet verwacht. Ik zit stiekem zelf op de meeste ‘Familie’-fora, dus ik heb veel theorieën en reacties zien passeren. Soms zaten er ook wel grapjassen tussen, want dan las ik: ‘Volgens mij is het Albert en daarom wil hij scheiden van de bomma.’ Ik heb toch een paar keer heel hard kunnen lachen! Anderen zaten er dan weer wél ‘boenk’ op. De meerderheid is tot op het laatste moment toch blijven twijfelen. Dat hebben de schrijvers goed gedaan: de spanning er tot op het laatste moment inhouden.”

Volledig scherm Toen Stefanie deze boodschap verstuurde, was die bedoeld voor Jonas. Maar dat wist de 'Familie'-kijker toen nog niet. © VTM

Nieuw lief

Jasmijn is blij dat de scenaristen voor Jonas als Stefanies nieuw lief kozen. “Ik had het gevoel dat het verhaal tussen Stefanie en Jonas nog niet uitgespeeld was. Ze hebben een kortstondige romance beleefd toen Amelie verdwenen was, maar van zodra zij terug verscheen, doofde het contact tussen hen uit. Voor Stefanie, die toch gevoelens had voor Jonas, een bittere pil om te slikken. Dat verhaal moest dus nog een staartje krijgen. Ik ben heel blij dat we die lijn nu kunnen verderzetten. Samenspelen met David is een groot cadeau. Hij is een geweldig goede acteur, die elke scène naar een hoger niveau tilt. Zijn gedrevenheid op de set is heel inspirerend en daarnaast kunnen we ook gewoon heel veel plezier met elkaar maken.”

Volledig scherm Volgens sommige 'Familie'-fans was Bahar de persoon met wie Stefanie op hotelkamers afsprak, maar die verhaallijn bleek toch iets te fantasierijk. © VTM

“Er verscheen ook een paar keer sociale media: ‘Stefanie mag nu eindelijk ook eens geluk hebben in de liefde’. Ik heb onlangs al mijn vriendjes in ‘Familie’ eens geteld. Hou je vast, het waren er 9! Dat is gemiddeld één relatie per seizoen dat ik erin zit, sinds 2012. Dus ik hoop mee met de kijkers dat het deze keer mag blijven duren. Een beetje stabiliteit in Stefanie haar woelig liefdesleven mag misschien wel eens. Maar natuurlijk zal ook deze relatie nog gepaard gaan met verrassende wendingen en grappige situaties. Jonas is de beste vriend van ‘mijn’ vader Benny en we weten allemaal van de vorige keer dat hij niet per se de grootste fan is van onze relatie. En het wordt nog vreemder: Jonas is natuurlijk ook de stiefzoon van ‘mijn’ grootvader Patrick. Dus naast mijn lief is hij ook mijn stiefoom! En er is natuurlijk nog altijd Amélie. Wat gaat zij ervan vinden als haar Jonas plots voor iemand anders kiest? Onze relatie gaat nog heel wat stof doen opwaaien.”

