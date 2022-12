‘My Next guest’: David Letterman reist naar Kiev voor een interview met president Zelensky

TVDavid Letterman (75) is naar Kiev gereisd voor zijn grootste interview tot nu toe. Vanaf maandag 12 december kan je op Netflix de volgende aflevering van ‘My Next Guest Needs No Introduction’ kijken dat in het teken staat van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky (44). Het interview werd in oktober opgenomen in een metrostation, 90 meter onder de grond, om veiligheidsredenen. “Dit heb ik nog nooit gedaan”, vertelt Letterman in de trailer. “Ik weet niet wat ik moet verwachten. Een week voor ik naar Kiev kwam, lanceerde Rusland weer raketten op de stad.”