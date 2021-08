Muzikant Brian Travers (UB40) overleden

Celebrities Geseponeer­de aanklacht tegen Weinstein opnieuw ingediend

23 augustus De aanklacht tegen Harvey Weinstein (69) die in juli werd geseponeerd, is toch weer ingediend in de rechtszaak tegen de oud-producent in Los Angeles. Het gaat om een misbruikincident dat volgens de advocaten van de voormalig filmproducent verjaard was.