Muzikaal vuurwerk, verrassende optredens en een ‘Tropical Pool Party’: dit valt er te beleven tijdens de ‘Rode Neuzen Dag On Tour’

In elke stad zijn er unieke activiteiten, gaande van film en sport tot muzikaal vuurwerk. Heel wat artiesten tekenen ook present voor een optreden: zo zorgt Sean Dhondt voor een spectaculaire circusshow in Sint-Niklaas en brengt dj Dimitri Wouters in Aalst enkele collega’s mee om een heuse Rode Neuzen Party te bouwen. In Tienen tekenen Get Ready! en 2 Fabiola voor ambiance bij ‘Tienen om te Zien’ en is het publiek welkom voor een après-skiset met echte sneeuw. In Erperheide in Peer komt er een ‘Tropical Pool Party’ in Aqua Mundo. Tickets voor deze events zijn beschikbaar via rodeneuzendagontour.be. Op die site vind je ook alle exacte data en locaties terug.