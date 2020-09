Muzikaal eerbetoon maakt verzoening tussen André Hazes en zus compleet: “Dit is echte liefde” BDB

16 september 2020

09u37

Bron: Telegraaf/Privé 1 Showbizz Jaren konden ze niet door dezelfde deur, maar nu hebben André Hazes (26) en z’n zus Roxeanne (27) de strijdbijl definitief begraven. De schlagerzanger gaf haar zelfs een muzikaal eerbetoon. “Dit is echt het liefste ooit”, postte Roxeanne op Instagram.

Vijf jaar lang was het koude oorlog tussen broer en zus Hazes, onder andere doordat André ook een tijd vlammende ruzie had met z'n moeder Rachel. Roxeanne had dan ook nog nooit een optreden van haar broer bijgewoond. Daar kwam afgelopen weekend voor het eerst verandering in, toen ze te gast was op een concert van André in het Olympisch Stadion in Amsterdam, samen met haar vriend Erik (35) en zoontje Fender (2). Hazes bracht met het nummer ‘Ik was toch je meisje’ zelfs een muzikaal eerbetoon aan z’n grote zus. “Dit was één van de mooiste momenten uit mijn leven. Ik kreeg er een brok van in mijn keel. Dit is echte liefde”, vertelt Roxeanne in het Nederlandse weekblad Privé.

“Het is best gek dat het de eerste keer was”, vervolgt de zus van André. “Ik had van tevoren gedacht dat het allemaal wat ongemakkelijk zou aanvoelen, maar dat was niet zo. Ik heb enorm genoten. Hoe hij op het podium staat met zo’n grote band, dat is fantastisch. Dan ben ik zo trots op hem. Het voelde als een familie-uitje. André is een vakman. Hoe hij zijn publiek entertaint, dat is zo uniek.”

Lange tijd heeft er een gat in mijn hart gezeten, terwijl ik zelf niet eens wist dat het er zat. Nu dat gat weer is gevuld, voelt dat zó goed. Roxeanne Hazes

Met schoonzus Monique (42), die sinds enkele maanden opnieuw een koppel vormt met André, is de band eveneens hersteld. “Het is een geweldige vrouw en ik ben haar ontzettend dankbaar”, vervolgt Roxeanne. “Als zij niet het initiatief had genomen, dan was de situatie nu nog steeds hetzelfde. Lange tijd heeft er een gat in mijn hart gezeten, terwijl ik zelf niet eens wist dat het er zat. Nu dat gat weer is gevuld, voelt dat zó goed.”

Ook André geniet bovendien van de hereniging. “Ik ben blij dat alles weer goed is. Geweldig ook dat ze naar mijn optreden in het Olympisch Stadion kwam kijken. Voor kleine Dré (3) is het ook leuk, die kan nu lekker ravotten met zijn neefje Fender. Als ik die jongens hier zie rondrennen, krijg ik kippenvel van geluk.”

