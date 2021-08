Muziekwereld rouwt om overlijden Charlie Watts: “Hij was de ultieme drummer”

Het overlijden van de in Londen geboren drummer werd dinsdag bekendgemaakt met een verklaring waarin te lezen stond dat hij “vredig is heengegaan in het ziekenhuis, omringd door zijn familie.” De dood van de topmuzikant laat ook andere muzieklegendes niet onberoerd. Onder andere Sir Elton John plaatste op sociale media een eerbetoon aan Charlie, waarbij hij van een foto van hen twee zette uit de jaren 70. “Een zeer trieste dag”, schreef de ‘Rocket Man’-zanger. “Charlie Watts was de ultieme drummer. De meest stijlvolle man en zo’n briljant gezelschap. Mijn diepste medeleven aan Shirley, Seraphina en Charlotte. En natuurlijk, The Rolling Stones.”

Ook Beatle Ringo Starr betuigde zijn steun via Twitter: “God, zegen Charlie Watts. We zullen je missen, man. Vrede en liefde aan de familie.”

De Canadese zanger Bryan Adams meende dan weer dat Charlie Watts “een echte gentleman was en de beste rockdrummer aller tijden.”

Amerikaans jazzmuzikant Curtis Stigers heeft een wel heel bijzondere band met The Rolling Stones. “Mijn moeder beweerde altijd dat ik verwekt ben tijdens het refrein van ‘Satisfaction’ van The Rolling Stones. Dank je, Charlie Watts, aan jou heb ik mijn leven te danken”, liet hij weten op Twitter.

Lenny Kravitz had geen woorden voor het verlies. “De beat van The Stones kan je niet omschrijven. Elke noot sprak voor zichzelf”, schreef hij.

Ook Paul McCartney reageerde zwaar aangedaan. Het Beatles-lid postte een filmpje op zijn Twitter-pagina waarin hij vertelde dat het overlijden hem erg triest maakte. “Hij was een fantastisch mens. Ik wist dat hij ziek was, maar niet dat het zo erg was. Ik stuur heel veel liefde naar zijn familie en The Stones. Charlie was een fantastische drummer. Ik hou van je Charlie, dat heb ik altijd gedaan”, aldus McCartney.

“Ik zag The Rolling Stones voor het eerst in 1966 en ben sindsdien altijd een fan van hen geweest”, schreef Creedence Clearwater Revival-frontman John Fogerty. “Charlie Watts was een van de beste drummers ooit en zal enorm gemist worden.”

“Verschrikkelijk nieuws”, schreef Paul Stanley, mede-frontman van rockgroep Kiss. “Een van de enige echte tijdloze iconen en de ruggengraat van The Stones. Het is moeilijk om het verlies te bevatten.”

New wave-band Duran Duran noemde Watts dan weer een inspiratie voor een legioen van drummers. “Zo bedroefd om het overlijden van Charlie Watts te vernemen. Een absolute inspiratie voor een legioen van drummers sinds de jaren 60. Een man van gratie, stijl, waardigheid en kalmte.”

Ook onze Vlaamse muzikanten waren aangedaan door het verlies. “Ik heb vaak samengewerkt met de Rolling Stones en respecteer hen enorm. Charlie Watts is een schat van een kerel”, liet Rock Werchter-organisator Herman Schueremans weten.

Walter Grootaers gaf ook een telefonische reactie. Hij zag de Stones vaak aan het werk: “In de jaren 70 wisselden ze goede concerten af met ronduit slechte concerten, maar dan nog bleef je als fan kijken. En eigenlijk: hoe ouder ze werden, hoe beter ze werden. Ik denk dat elke muzikant, en in het bijzonder iedere drummer, gigantisch veel respect heeft voor Charlie Watts.”

Ook in de toonaangevende buitenlandse muziekmedia is er niets dan lof voor Watts. “Zijn lichte slag en uniek ritmisch gevoel maakten van hem zowel de motor achter de muziek van de Stones als een van de meest bekende en gerespecteerde drummers aller tijden”, aldus Rolling Stone. “Zijn geweldige stijl van drummen komt vooral naar voren in klassiekers als ‘Paint It Black’, ‘Gimme Shelter’ en ‘Brown Sugar’.” Ook refereerde het blad aan een uitspraak van gitarist Keith Richards. “Iedereen denkt dat Mick en Keith de Stones zijn”, zei hij in 1979. Volgens Richards is dat absoluut niet waar en dat kun je volgens hem horen als je goed naar de songs luistert. “Charlie Watts is de Stones.”

“De machinekamer van de Rolling Stones is niet meer.” Daarmee opende het Amerikaanse Billboard een in memoriam. “Watts verwerkte het jazzgevoel in de mix van rock, blues en r&b van de Stones. Zijn drumstijl was een perfecte aanvulling op de ruime en bedrieglijk complexe ritmepatronen van de band”, karakteriseerde het blad de alom geroemde drummer. Watts was volgens Billboard niet alleen een geweldige studiodrummer, ook live behoorde hij tot de besten ter wereld.

