Muziekwereld reageert verslagen op overlijden Henny Vrienten: “Dolksteek in mijn hart”

Jean Blaute was al zo’n 40 jaar bevriend met Henny Vrienten. ”Het was een dolksteek in mijn hart”, laat Blaute weten in een reactie aan VTM NIEUWS. Ook Mathieu Terryn van Bazart reageerde op het droevige nieuws. “Eén van de redenen waarom we met Nederlandstalige muziek begonnen zijn”, klinkt het daar. Ook Adriaan Van den Hoof reageerde op het overlijden van Vrienten. “De beste en mooiste man uit mijn leven is niet meer. Ooit les van gehad en ik zal dat nooit vergeten. #waaromgaanheldendood”, klinkt het op zijn Instagramaccount.

Henny Vrienten is maandag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie via concertorganisator MOJO laten weten aan het ANP. Een doodsoorzaak is niet gemeld, maar de zanger en componist was al langer ziek. Vorig jaar blies Doe Maar de afscheidstournee om die reden af. Er werden toen ook geen uitspraken gedaan over wat er precies met hem aan de hand was. “Hij was een geweldige, liefhebbende vader en echtgenoot; een wijze, erudiete man met vlijmscherp gevoel voor humor en taal”, laat zijn familie weten. De uitvaart vindt in besloten kring plaats. De familie vraagt om rust en privacy en doet verder geen mededelingen.