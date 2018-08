Muziekfans houden rolstoel omhoog, zodat man mee kan kijken naar ‘Wonderwall’

21 augustus 2018

17u22

Bron: The Manchester Evening News 1 Showbizz Prachtige beelden, van tijdens een concert van Liam Gallagher, afgelopen zaterdag in Manchester. Een man in een rolstoel was bij zijn vrienden gebleven in plaats naar het podium voor rolstoelgebruikers te gaan. Daardoor kon hij achter niets zien. Tot tijdens 'Wonderwall' plots dit gebeurde.

Respect to everyone who helped this man watch Liam Gallagher at the weekend in Manchester. Music is power ❤️ pic.twitter.com/UT7LDEGdPh Mainly Oasis(@ MainlyOasis) link

Rolstoelpatiënt Michael Reynolds (30) ging zaterdag met een groep vrienden naar het solo-optreden van Liam Gallagher, de voormalige frontman van Oasis, op Old Trafford in Manchester. "Vanzelfsprekend was er ook een podium voor rolstoelgebruikers", zegt hij. "Maar we waren met vijftien vrienden, en ik ben de enige in een rolstoel. Ik koos ervoor om bij hen te blijven", vertelde hij aan The Manchester Evening News. Dat betekende dan wel dat hij zich moest beperken tot luisteren. Het podium zien vanuit zijn rolstoel lukte niet echt vanuit de massa.

"Ongelooflijk moment"

Maar toen Gallagher aan 'Wonderwall' begon, duwden enkele van zijn vrienden hem omhoog, zodat hij mee kon kijken naar het podium. "Plots kwamen een 20-tal omstaanders helpen. Iedereen was er dol op. De sfeer was ongelofelijk. Iedereen kwam spontaan helpen. Een ongelooflijk moment."

Michael zit sinds vijf jaar in een rolstoel, nadat hij zijn rug brak tijdens een motorcross. Sinds het ongeval is hij gedeeltelijk verlamd, maar dat belet hem duidelijk niet om actief te blijven en van het leven te genieten.