Muziekcomplex in Rome vernoemd naar Ennio Morricone RL

17 juli 2020

23u40

Bron: BuzzE/ANP 0 Showbizz Het Auditorium Parco Della Musica in Rome draagt binnenkort de naam van Ennio Morricone, de beroemde Italiaanse filmcomponist die begin deze maand overleed. Dat meldt de Italiaanse krant La Repubblica vrijdag.

De Romeinse gemeenteraad kwam vrijdag tot de beslissing om het muziekcomplex om te dopen tot het Ennio Morricone Auditorium. De kinderen van de musicus waren getuigen van de stemming voor de naamsverandering van het gebouw en hielden het daarbij niet droog.

Ennio Morricone overleed op 6 juli op 91-jarige leeftijd in Rome. Hij maakte de muziek voor bekende films als The Good, the Bad and the Ugly en Once Upon A Time In The West. Drie jaar geleden werd hij voor zijn compositie van The Hateful Eight bekroond met een Oscar.

