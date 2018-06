Zweeds koninklijk paard vernoemd naar dj Avicii SD

11 juni 2018

21u08

Bron: ANP 0 Muziek Een van de paarden die wordt ingezet voor de wacht bij het koninklijke slot in de Zweedse hoofdstad Stockholm is vernoemd naar Avicii. Afgelopen zaterdag is het paard overgedragen aan de paleiswacht. Bij de ceremonie was de familie van de in april overleden Zweedse dj aanwezig.

Het paard luistert naar de naam D'Avicii. Die naam is bedacht door het Zweedse volk. De Zweden mogen ieder jaar een naam verzinnen voor een van de paarden van de koninklijke wacht bij het slot. De D voor de naam van Avicii heeft te maken met het feit dat de naam van het paard dit jaar met een D moest beginnen. D'Avicii kreeg 35 procent van de stemmen.

De ceremonie op zaterdag, een dag voor de begrafenis van de Zweedse dj, was openbaar. Ook de familie van Tim Bergling, zoals Avicii officieel heet, was erbij. Zijn moeder vertelde aan Aftonbladet heel blij te zijn. De ceremonie vond ze prachtig.

Bergling werd op 20 april dood aangetroffen in zijn hotelkamer in Masqat, Oman. Zes dagen later bracht zijn familie een open brief uit over zijn dood. De brief impliceerde zelfmoord: "Onze geliefde Tim was een zoeker, een breekbare artistieke ziel die zocht naar antwoorden op existentiële vragen. Een perfectionist die reisde en werkte op een tempo dat leidde tot extreme stress. Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden. Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. Hij was een gevoelige jongen, die van zijn fans hield maar de spotlights liever meed."

Bergling was amper 28 jaar toen hij overleed. Vlak voor zijn dood had hij net een nieuw album afgerond. Dit materiaal is echter niet uitgebracht. Bergling werd zondag begraven op begraafplaats Skogskyrkogården in Stockholm, de hoofdstad van zijn thuisland Zweden. Zijn goede vriend Jesse Waits deelde op Instagram een foto van het programmaboekje van de begrafenisceremonie.

