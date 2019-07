Zware hagelbui treft Dynamo Metalfest: "Deed echt pijn, die hagelbollen” sam

20 juli 2019

De hemelsluizen gingen na de middag plots open in het Nederlandse Eindhoven, waar Phil Anselmo and the Illegals aan het spelen waren op muziekfestival Dynamo Metalfest. Bezoekers kregen naast regen ook een lading hagel in hun nek. “Deed echt pijn, die hagelbollen”, laat een bezoeker onze redactie weten. “Dit hadden ze hier nog niet vaak meegemaakt. Alles stond op tien minuten blank.”

Het natuurgeweld maakte zoveel lawaai dat de muziek nog amper hoorbaar was. Later kwam de zon weer piepen.