Zwangere Guy en Arno maken cover van ‘Non, je ne regrette rien’ MVO

17 augustus 2020

08u13 0 Muziek Arno en Zwangere Guy brengen hun eigen versie van de klassieker ‘Non, je ne regrette rien’ uit. Dat deden ze op vraag van Telenet.

Telenet YUGO vroeg de twee artiesten Édith Piaf’s iconische ‘Non, je ne regrette rien’ onder handen te nemen, verder kregen ze carte blanche. Ter ere van deze samenwerking organiseert Telenet een songraiser voor drie goede doelen die de artiesten nauw aan het hart liggen.

“Meewerken aan deze Piaf-bewerking met Arno, was voor een jong Brussels veulen als ik een belevenis die aantoont dat we steeds ons ding zullen blijven doen”, aldus Zwangere Guy.

Steun het goede doel

De song zal vanaf 17 augustus terug te vinden zijn op het YouTube-kanaal van Telenet YUGO – niet op de radio of streamingplatformen. En dat is met goede reden. Door de clip te bekijken, steun je drie goede doelen: We Love BXL, Coderdojo en VOLTA.

De drie Brussels based organisaties werden door Arno en Zwangere Guy geselecteerd omdat ze elk op hun eigen manier kwetsbare doelgroepen ondersteunen in hun zelfontplooiing. We Love BXL organiseert activiteiten om Molenbeekse jongeren vooruit te helpen in het onderwijs en als ondernemers. Coderdojo is een wereldwijde, door vrijwilligers geleide gemeenschap van gratis programmeerworkshops voor jongeren tussen 7 en 17 jaar. VOLTA is een gastvrij huis dat beginnende muzikanten ondersteunt in het ontwikkelen van hun ideeën en projecten.

Hoe meer views de clip binnenhaalt tussen 17 augustus en 17 september, hoe hoger het bedrag dat Telenet YUGO zal doneren aan de drie goede doelen.