Zuid-Koreaanse K-popwereld door elkaar geschud TDS

14 maart 2019

13u44

Bron: BELGA 0 Muziek De glitterwereld van de Zuid-Koreaanse K-pop wordt door negatieve krantenkoppen overschaduwd nadat twee bekende zangers donderdag in opspraak zijn gekomen. De ene zou vrouwen met wie hij seks had zonder hun toestemming gefilmd hebben en de beelden gedeeld hebben in een chatgroep en de andere zou zich schuldig gemaakt hebben aan het exploiteren van een illegaal prostitutienetwerk.

De bekendste van beide artiesten is de 28-jarige Seungri van de populaire boyband Big Bang. Hij wordt ervan beschuldigd prostituees betaald te hebben om potentiële buitenlandse investeerders te overhalen om zijn zakelijke activiteiten te financieren.

Seungri (echte naam Lee Seung Hyun) verontschuldigde zich voor de ophef die hij had veroorzaakt na zijn verhoor door de politie in Seoel. Hij had begin deze week zijn afscheid uit de entertainmentindustrie aangekondigd, maar ontkende alle beschuldigingen. De in 2006 opgerichte vijfkoppige boyband Big Bang is een van de bekendste groepen van de K-pop.

Ergernis

Er is ook ergernis gerezen rond de zanger en tv-ster Jung Joon Young. Hij bekende al dat hij vrouwen die seks met hem hadden zonder hun toestemming heeft gefilmd en die beelden had gedeeld met zijn vrienden in een chatroom. Hij zal de politie alle medewerking verlenen, zei hij bij zijn aankomst op het politiebureau. Ook Jung zei dat hij zich terugtrekt uit de muziek- en showwereld.

Met de Zuid-Koreaanse K-pop worden vooral meidengroepen zoals Girls’ Generation en boybands als BTS vereenzelvigd. De artiesten zien er meestal heel goed uit, wat hun gepolijste imago ondersteunt. K-pop (Koreaanse pop) werd de voorbije jaren wereldwijd bekend. Rond de muziek is een eigen industrie voor modieuze accessoires ontwikkeld.