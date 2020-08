Zuid-Afrikaans nummer ‘Jerusalema’ wordt wereldhit dankzij aanstekelijk dansje MVO

17 augustus 2020

12u13 8

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Muziek Iedereen doet het: van kinderen op Chirokamp tot het ziekenhuispersoneel in Zuid-Afrika. De gospelsong ‘Jerusalema’ van Master KG staat op het punt een wereldhit te worden. En dat heeft alles te maken met het aanstekelijke dansje dat een groepje jongeren uit Angola erop verzon.

Het dansje ging in een mum van tijd de wereld rond en werd door jong en oud gekopieerd. Vooral op de muzikale app TikTok is ‘Jerusalema’ erg populair. Het is dan ook geen wonder dat het Zuid-Afrikaans liedje opeens in tientallen hitlijsten verschijnt. Ook in ons land staat Master KG op nummer 8 in de ultratop.

Als je ‘Jerusalema’ door Google haalt krijg je meteen tientallen filmpjes te zien waarop mensen in groep - mét mondmasker en op 1,5 meter afstand van elkaar - dansen op het vrolijke deuntje. De hype is ondertussen een symbool geworden van verbondenheid tijdens de coronacrisis: een lichtpuntje te midden van alle miserie.