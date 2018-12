Zoveel verdient Mariah Carey aan ‘All I Want For Christmas Is You’ KD

08 december 2018

10u46

'All I Want For Christmas Is You', het kerstnummer van Mariah Carey (48) leverde de zangeres de voorbije jaren al 60 miljoen dollar op. Dat meldt The Economist.

Volgens The Economist heeft de Amerikaanse zangeres tussen 1994 en 2017 een bedrag van maar liefst 60 miljoen dollar verdiend aan dat ene liedje. Nielsen Music meldt dat het nummer daardoor het best verkochte digitale feestnummer is aller tijden.

Walter Afanasieff, die meeschreef aan de hit, gaf eerder al toe dat hij het succes niet verwacht had. “Om eerlijk te zijn, vond ik het liedje veel te simpel en helemaal niet mooi. Maar door het simpele melodietje kreeg niemand het nog uit z’n hoofd.”

‘All I Want For Christmas Is You’ werd uitgebracht in 1994. In 2015 volgde een kinderboek gebaseerd op het lied, in 2017 kwam er ook een film. Vele artiesten coverden het nummer ook, waardoor het lied miljoenen views heeft op YouTube.