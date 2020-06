Zoveel kost het om Gene Thomas bij u thuis te boeken: “Minder dan een springkasteel” Jan Ruysbergh

09 juni 2020

09u00

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek “Iedereen zoekt creatieve ideeën, want het kriebelt té veel om op te treden”, zegt Gene Thomas (47) in Dag Allemaal. De ‘Liefde Voor Muziek’-ster heeft de oplossing gevonden om alsnog iets te maken van zijn zomer: privé-optredens bij fans thuis. “En daarvoor doe ik graag een derde van mijn gebruikelijke vraagprijs”, vertelt Gene.

De nieuwe maatregelen van de Veiligheidsraad - optreden kan, maar dan voor maximaal 200 aanwezigen - gaan op het eerste gezicht niet ver genoeg om de zomer van veel Vlaamse artiesten te redden. Op het eerste gezicht, want Gene Thomas vertelde ons vlak voor de ­versoepeling van de coronamaatregelen over zijn ‘Gene Thomas komt naar uw kot’-formule. Mensen kunnen hem deze zomer thuis boeken voor een privéconcert. “Het kriebelde gewoon te hard om te gaan ­optreden”, zegt Gene.

Maar wat kost zoiets? “Minder dan een springkasteel”, lacht Gene. “Ongeveer toch. Ik heb een derde van mijn gewone prijs afgedaan. Normaal vraag ik 1.695 euro exclusief btw, daar zit ook de fee voor de tourmanager en het boekingskantoor in, maar nu reken ik 1.175 euro aan. Daarvoor krijg je een akoestisch optreden van zo’n vijfenveertig minuten. In de praktijk loopt dat meestal wel wat uit. Ik voorzie daarna ook nog wat tijd voor een babbel en foto – weliswaar op veilige afstand – en als iemand een cd wil laten signeren, kan dat ook. Een uniek optreden en, me dunkt, voor een schappelijke prijs. Vrienden kunnen ook samenleggen hé. Ik heb intussen al meer dan vijftig aanvragen binnengekregen.”

