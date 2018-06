Zoutelande van BLØF zorgt voor meer toeristen: "Al bestaat het oude strandhuis niet" DBJ

22 juni 2018

21u25

Bron: ANP 0 Muziek De hit Zoutelande van BLØF heeft het Zeeuwse dorpje flink wat meer bezoekers bezorgd. Dat zegt burgemeester Rob van der Zwaag bij Radio 5. "Toen ik het nummer voor het eerst hoorde, dacht ik: dit gaat 'm worden volgens mij", zegt de burgervader.

Van der Zwaag zegt dat sinds het nummer, het toerisme duidelijk is toegenomen. Ondernemers en horeca zeggen meer bezoekers te hebben uit Nederland en België. Die bezoekers gaan ook altijd op zoek naar het oude strandhuis uit het nummer, "maar dat bestaat helemaal niet", zegt de burgemeester.

De band nodigt alle inwoners van Zoutelande uit voor Concert at Sea. Ze mogen op 28 juni gratis naar binnen bij het festival op de Brouwersdam in Zeeland. BLØF scoorde afgelopen jaar met het nummer Zoutelande de grootste hit in de historie van de band. Het nummer, dat BLØF samen met de Belgische zangeres Geike Arnaert opnam, stond tien weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Ook in België werd het een grote hit: daar stond de single zes weken bovenaan de hitlijst.