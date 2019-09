Zornik plant comeback in 2020 KD

16 september 2019

08u16

Bron: TV Limburg 0 Muziek Goed nieuws voor de fans van Zornik. Koen Buyse bevestigt in een interview met TV Limburg dat de groep in 2020 terugkeert. Niet toevallig, want de band blaast dan 20 kaarsjes uit. “Zornik komt terug”, klinkt het.

Koen zei dat het na bijna vijf jaar tijd is om de draad van Zornik terug op te pikken. In 2000 behaalde Zornik de finale van de Humo’s Rock Rally. Meteen daarna kreeg de groep een platencontract bij EMI en verscheen de eerste single ‘Love Affair’. Het laatste album ‘Blinded by the Diamonds’ dateert al van 2015.