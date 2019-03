Zoon van Paul Severs heeft het zwaar: “Ik zou graag vertellen dat alles goed komt, maar zijn herstel blijft onzeker” TK

18 maart 2019

10u44 0 Muziek De toestand van zanger Paul Severs, die vorige week een zware hartaanval kreeg, blijft stabiel. Dat meldt zijn zoon Christophe Severs op Facebook. “Maar zijn verzwakte hart en de impact van de val op zijn hoofd maken dat zijn toestand ernstig en kritiek blijft. Ik zou jullie graag vertellen dat alles goed komt, maar zijn herstel blijft onzeker.”

Christophe heeft het zwaar, laat hij nog weten. “Ik hoop dat jullie het mij niet kwalijk nemen dat ik deze communicaties verminder, want het wordt voor mij zowel fysiek als emotioneel loodzwaar. De woorden van ‘geen wonder dat ik ween’ zijn plots een onwelkome realiteit die raken met de kracht van een sloopkogel. Soms probeer ik mijn zinnen te verzetten door met muziek bezig te zijn, maar mijn gedachten dwalen telkens af. Langs de andere kant probeer ik al mijn hoop en gevoelens in mijn muzikale projecten te steken, als eerbetoon aan mijn pa.”

“Hij heeft mij de muziekmicrobe doorgegeven en waarschijnlijk duizenden anderen geïnspireerd of geraakt met zijn muziek. Dat zien en we voelen we duidelijk aan de massale steunbetuigingen. Blijven vechten papa!! Hou moed mama!! Blijven hopen op het beste!!”

Paul Severs werd vorige week dinsdag tijdens een fietstochtje in zijn woonplaats Saintes getroffen door een hartaanval. Hij kwam ook lelijk ten val daardoor. Enkele toevallige voorbijgangers vonden hem en verwittigden de hulpdiensten. Ze dienden ook de eerste zorgen toe. Severs lag daarop enkel dagen in een kunstmatige coma, maar is intussen weer bij bewustzijn.