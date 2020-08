Zoon van Ingeborg is een van de vier nieuwe MNM-dj’s SDE

Dit najaar zijn er op MNM maar liefst vier nieuwe radiostemmen te horen: Anke Goergen (20), Esther Nwanu (22), Timo Piredda (19) en Robin Keyaert (26), de zoon van Ingeborg (53).

Vanaf zondag 30 augustus presenteert de 26-jarige Robin Keyaert uit Gent ‘BFF - Best Friends Forever’. Luisteraars kunnen tijdens de show een nummer aanvragen voor vrienden, geliefden en familie en vertellen waarom die persoon hen zo dierbaar is. “Ik kan nog niet goed vatten dat ik drie uur op zondagavond mag presenteren”, klinkt het enthousiast bij de zoon van Ingeborg. “Ik heb amper ervaring en ben dus enorm dankbaar voor de kans. Babbels doen met luisteraars, veel muziek mogen draaien en dat voor een heel land. Zot.”

De drie andere nieuwe radiostemmen - Timo, Esther en Anke - presenteren samen met MNM-dj Alexandra Gadzina afwisselend ‘MNM Late Night’ vanaf maandag 31 augustus. Ook zij zijn razend enthousiast over hun nieuwe job. “Marco maakte er ooit een nummer over: ‘De meeste dromen zijn bedrog’, maar toch niet alle dromen zo te zien! Het wordt ongetwijfeld een fantastische ervaring, met heel veel goede muziek”, laat de 19-jarige Timo weten. Ook Esther kan het amper geloven: “Hoe cool is dit? Kleine Esther had sowieso nooit geloofd dat ze ooit MNM-dj zou worden, maar hier sta ik dan! En ik heb er belachelijk veel zin in.” En Anke, die is vooral blij dat ze voor MNM kan werken. “Als kind was ik al een echte MNM-fan. Vanaf ik in de auto stapte, was mijn eerste vraag dan ook: ‘Mag MNM op?’ Zelfs zo erg dat mijn papa en ik vaak hevige discussies hadden omdat hij naar een andere zender luisterde.”