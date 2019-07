Zoon van Andrea Bocelli tekent platencontract KD

29 juli 2019

18u26

Bron: ANP 0 Muziek Matteo Bocelli gaat zijn vader achterna. De 21-jarige zoon van de wereldberoemde Italiaanse zanger Andrea Bocelli heeft een platencontract getekend bij Capitol Records. Dat meldt Variety. Bij het label zijn ook Katy Perry en Sam Smith aangesloten.

Matteo nam vorig jaar samen met zijn vader het nummer ‘Ven a Mi’ op, dat afkomstig is van Andrea's album ‘Si’ uit 2018. De twee traden ook een aantal keer samen op. Net als zijn vader is Matteo een tenor. Hij studeerde aan het conservatorium van Lucca en stond op zijn achttiende voor het eerst op het podium. Behalve zanger is hij ook model. Vorig jaar was hij samen met Jennifer Lopez te zien in een campagne voor Guess.