Zoon Paul Severs brengt single uit als eerbetoon JOBG

28 mei 2019

00u00 0 Muziek 'Terug bij mij', zo heet de eerste single van Christophe Severs na het overlijden van zijn vader Paul. "Deze song is voor mij een uitlaatklep om de pijn, het verdriet en het verschrikkelijke gemis een beetje te verzachten. Het biedt me ook troost te weten dat ik aan mijn vaders muzikale nalatenschap een vervolg kan breien."

Christophe schreef het lied samen met Niko Westelinck, die onder meer al nummers maakte voor Bart Kaëll. "Mijn inspiratie vond ik in een pakkende song uit de jaren 90, 'Missing' van Everything But The Girl. Dat liedje combineert emotionele woorden over het verlies van een liefde met een dansbare beat: een fantastisch contrast." De zangeres op het nummer is de 15-jarige Nina Butera, van wie vader Paul grote fan was.

'Terug bij mij' is vanaf nu verkrijgbaar.