Zomer vol muziek: grootste artiesten kondigen massaal nieuwe albums aan MVO

17 juni 2019

10u00 0 Muziek We moesten lang op onze honger blijven zitten, maar plots besluiten alle grote namen uit de popwereld om haast gezamenlijk hun nieuwe albums uit te brengen. Zo worden we om de oren geslagen met nieuwe hits. Wordt één van hen de nieuwe nummer 1 in de hitlijsten? Deze artiesten dingen alvast allemaal mee naar een plaatsje op jouw playlist deze zomer!

Madonna - ‘Madame X’

Fans van Madonna telden de dagen langzaam af maar vorige week was het eindelijk zover: na meer dan vier jaar bracht de zangeres weer een plaat uit. ‘Madame X’ is het veertiende studioalbum van de Queen of Pop en zoals we van haar gewend zijn, zoekt de zangeres opnieuw de grenzen op.

Recensenten die het album al mochten horen zijn het bijna allemaal met elkaar eens: ‘Madame X’ is Madonna’s meest bizarre plaat ooit. Bij The Guardian en The Times regende het echter sterren. De 60-jarige zangeres wordt ‘moedig’ genoemd voor haar durf om zichzelf opnieuw uit te vinden en de vijftien songs zijn volgens de Britse kranten bijna allemaal goed.

Taylor Swift - ‘Lover’

‘Taytay’ heeft niet stilgezeten deze winter en is eindelijk klaar om haar volgende album op de wereld los te laten. De plaat gaat ‘Lover’ heten, en staat in verblindend sterk contrast met haar vorige album ‘Reputation’. Waar die laatste donker, confronterend en bijtend was, krijgen we nu glitter, roze truien, en een uitgesproken sixties-vibe: Swift laat een moeilijke periode achter zich en blikt op een positieve manier vooruit.

Al maanden geeft Taylor haar volgers op social media allerlei hints over haar zevende album. Ook in de videoclip van ‘ME’, de eerste single van ‘Lover’ die ze samen met Pan!c At The Disco-zanger Brendon Urie heeft ingeblikt, zat een puzzel om de titel van het album te kunnen achterhalen. Volgens Taylor is dit veel fans dan ook gelukt.

Swift brengt niet alleen een nieuw album uit; de zangeres kondigde eveneens aan een samenwerking te zijn aangegaan met de Britse modeontwerpster Stella McCartney. Het duo brengt samen een kledinglijn uit die geïnspireerd is op Swifts aankomende album.

De zangeres gaf ook de tweede single van de plaat al vrij, de bijbehorende videoclip volgt maandag. ‘Lover’ verschijnt op 23 augustus maar is nu al beschikbaar voor preorders.

Ed Sheeran - ‘No.6 Collaborations Project’

Ook ieders favoriete roodharige zanger, Ed Sheeran, komt deze zomer met nieuw materiaal. Dat doet hij niet alleen, want het gaat om een plaat vol samenwerkingen met andere bekende artiesten, waaronder Justin Bieber. Samen met hem bracht hij al een eerste single, ‘I Don’t Care’ uit, die ondertussen al volop wordt grijsgedraaid op de radio. Ook het nummer ‘Cross Me’, met Chance the Rapper en PnB Rock, kan je al beluisteren.

“Ik heb in 2011 al een EP genaamd ‘No.5 Collaborations Project’ uitgebracht, en sindsdien heb ik altijd al gezegd dat ik er ooit nog eentje wilde maken. Het is allemaal begonnen op mijn laptop, toen ik vorig jaar op tour was. Ik ben een grote fan van alle artiesten waarmee ik heb samengewerkt en het was dan ook een erg toffe plaat om te maken. Vanaf vanavond kunnen pre-orders geplaatst worden", liet Sheeran al weten. Hij deelde ook de tracklist van zijn nieuwe album, al onthulde hij nog niet alle artiesten waarmee hij de nummers heeft opgenomen.

‘No.6 Collaborations Project’ verschijnt op 12 juli.

Avicii - ‘TIM’

Producer Avicii is al ruim een jaar niet meer onder ons, maar zijn muziek blijft voortleven. Deze maand werd namelijk ‘TIM’, de laatste plaat waar de Zweed bij leven aan heeft gewerkt, uitgebracht. Op het album staan onder meer de nummers ‘SOS’ en ‘Tough Love’, die eerder dit jaar als singles werden gereleased. ‘TIM’, een verwijzing naar Avicii’s echte naam Tim Bergling, werd na de dood van de dj/producer afgemaakt door componisten met wie de Zweed eerder al samenwerkte. Onder anderen Aloe Blacc, Chris Martin (de zanger van Coldplay) en Imagine Dragons werkten mee aan de plaat.

Het album bevat in totaal twaalf tracks. De opbrengst ervan gaat naar de Tim Bergling Foundation. Deze stichting, opgericht na de dood van Avicii, spant zich in voor jongeren die het leven niet meer zien zitten. De dj/producer kampte zelf ook met psychische problemen en werd vorig jaar april dood teruggevonden in een hotelkamer in het oliestaatje Oman. ‘TIM’ is het derde studioalbum van Avicii. In 2015 bracht de Zweed voor het laatst een album uit. ‘Stories’ bevatte onder meer de hit ‘Waiting for Love’, waar de Nederlandse dj/producer Martin Garrix aan meewerkte.

Miley Cyrus - ‘She Is Coming’

Met deze dubbelzinnige titel - die ze volop uitspeelt in de marketing - trekt Miley Cyrus naar de platenhandel. Alle zes nieuwe nummers hebben een duidelijk feministisch thema, dat ze tijdens de campagne bekrachtigt door de nadruk te leggen op het vrouwelijke orgasme. Miley verkoopt voortaan trouwens ook condooms voor 17,75 euro het stuk. Je krijgt er dan wel een gratis download van het album bij.

‘She Is Coming’ is al verkrijgbaar vanaf 31 mei en vanaf deze maand is Miley volop bezig met het promoten van haar singles, waarvan ‘Mother’s Daughter’ momenteel de populairste is in de Verenigde Staten. Binnenkort ook bij ons een dikke zomerhit? Critici zijn iets minder enthousiast, en beweren dat er niet echt uitschieters tussen zitten.

Poll Welk album komt zeker op jouw zomerplaylist te staan? 'Lover' - Taylor Swift

'No.6 Collaborations Project' - Ed Sheeran

'Madame X' - Madonna

'She Is Coming' - Miley Cyrus

'TIM' - Avicii 'Lover' - Taylor Swift 24%

'No.6 Collaborations Project' - Ed Sheeran 33%

'Madame X' - Madonna 9%

'She Is Coming' - Miley Cyrus 11%

'TIM' - Avicii 23%