Zomer lang liveoptredens in Antwerpen dankzij nieuwe concept GRID SDE

14 juli 2020

17u46 0 Muziek Deze zomer kunnen we dan toch live genieten van muziek, theater, dans en comedy. In Antwerpen wordt namelijk het nieuwe initiatief GRID gelanceerd. Zo’n 400 tot 800 bezoekers zullen op overdekte zitplaatsen kunnen genieten van een brede waaier aan Vlaamse artiesten.

GRID, dat tot stand kwam met de steun van EventFlanders en Stad Antwerpen, zorgt deze zomer toch voor een streepje muziek. Op 30 juli gaan de eerste live optredens van start op Middenvijver in Antwerpen-Linkeroever met een capaciteit van 400 bezoekers. Vanaf 1 augustus wordt de capaciteit opgetrokken naar 800 toeschouwers. Bij aankoop van een ticket boeken bezoekers telkens een eigen vak in het ‘grid’ dat voor het podium ligt. Zo’n vak kan betreden worden met twee of meer personen uit een bubbel.

“Vanaf de lancering van het Covid Event Risk Model is de eventsector in ons land massaal aan de slag gegaan om zelf een kleinere en veilige editie van hun evenement te organiseren. Helaas is dat niet voor alle organisatoren mogelijk of haalbaar. Daarom verwelkomen wij het GRID-initiatief dat een veilig podium biedt en waar verschillende artiesten en organisaties beroep op kunnen doen deze zomer. Zo kunnen we de artiesten en het publiek toch nog samenbrengen in een zomer vol evenementen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is blij met het initiatief. “In een zomer zonder festivals en grote evenementen, willen we Antwerpen toch graag laten bruisen met kleinere evenementen verspreid over de hele stad. Zo kunnen alle Antwerpenaren veilig genieten van de zomermaanden. Het concept van GRID past daar perfect in.”

De eerste namen die op het GRID podium zullen verschijnen zijn Alex Agnew, Arno, Gabriel Rios, Hooverphonic, Mama’s Jasje, Niels Destadsbader, Novastar en Tourist leMc.

Tickets en info vind je via grid.live.