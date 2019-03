Zo ziet de eerste échte festivaldag van Tomorrowland Winter eruit Stijn Defoirdt/sam

13 maart 2019

In het Franse skigebied Alpe d’Huez is Tomorrowland Winter nu écht in gang gedanst. In totaal verwacht de organisatie deze week 25.000 bezoekers. Op de affiche staan onder meer Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, Netsky, Martin Garrix, Lost Frequencies en Martin Solveig. Het festival eindigt vrijdag.

