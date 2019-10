Zo zag de eerste dag van rockzender Willy eruit SDE

11 oktober 2019

18u15 0 Muziek De kop is eraf: rockzender Willy werd deze ochtend gelanceerd. Presentatoren Sofie Engelen, Iwein Segers, Stijn Meuris en Annelies Orye beleefden hun vuurdoop, en later deze avond zal ook Stef Kamil Carlens zijn favoriete platen draaien in het programma ‘Free Willy’.

Sofie Engelen mocht deze ochtend om 07u00 de spits afbijten: “Goedemorgen Willy’s”, klonk het. “Dit is een historisch moment want ik mag nu, as we speak, de eerste woorden in de ether gooien van deze spiksplinternieuwe radiozender. De eerste plaat is er eentje ter ere van Willy Willy, helaas van ons heengegaan eerder dit jaar. Guy Swinnen zei: als die zender er komt, speel dan als eerste nummer Mott The Hoople met ‘All the Young Dudes’, zijn lijflied. Deze is voor jou Willy Willy”.

Vervolgens was het de beurt aan Iwein Segers om het programma ‘Rockrijk’ te brengen, en daarna bracht Stijn Meuris zijn show ‘Meurissey’. Ook Annelies Orye kwam al aan de beurt met haar programma ‘Vrienden van de Vrijdag’. Later vandaag kun je nog ‘Gimme Shelter’ met Tim Van Aelst beluisteren, en ‘The Best Songs In The World’ met Cedric Maes. Tijdens het programma ‘Free Willy’ komt Stef Kamil Carlens langs om zijn favoriete platen te draaien.

Een vrijdag ziet er op Radio Willy als volgt uit:

07.00 – 10.00: Morning Glory met Sofie Engelen

10.00 – 13.00: Rockrijk met Iwein Segers

13.00 – 15.00: Meurissey met Stijn Meuris

15.00 – 18.00: Vrienden van De Vrijdag met Annelies Orye

18.00 – 19.00: Gimme Shelter met Tim Van Aelst

19.00 – 20.00: The Best Songs In The World met Cedric Maes

20.00 – 22.00: Free Willy

Luister naar Willy via de website willy.radio, DAB+, het nieuwe Radioplayer-platform en via smartspeakers (commando: “Hey Google, praat met Willy Radio”).