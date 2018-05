Zo wint grote favoriet Israël het 63ste Songfestival (Belgische vakjury had vinger duidelijk niet aan de publiekspols) Mark Coenegracht vanuit Lissabon

13 mei 2018

Niet Cyprus, zoals de bookmakers dachten, maar publieksfavoriet Israël heeft het 63ste Songfestival gewonnen. Cyprus werd tweede. En zo mag de wereld de volgende weken en maanden gaan kakelen op de tonen van 'TOY' in een liedjescircus dat ons niet meer kon echt kon begeesteren wegen onze kandidate Sennek in de halve finale al uitgeschakeld. Zangeres Laura Groeseneken strandde er op een twaalfde plaats.

Het triestige nieuws kwam voor ons land zaterdagnacht dus uit de Songfestival-catacomben. Na afloop van de wedstrijd raakte bekend dat ons land maakte in de halve finale geen kans maakte. Sennek werd met ‘A Matter of Time’ dinsdag twaalfde met slechts 91 punten. Het moest zelfs Azerbeidjan laten voorgaan met 94 punten. Finland werd uiteindelijk tiende met 108 punten. In ‘onze’ halve finale won Israël, voor Cyprus en Tsjechië. In de tweede halve finale scoorden Noorwegen, Zweden en Moldavië. Dat Sennek pech had en in de ‘beste’ halve finale zat werd zaterdag duidelijk. In de finale bleven van alle toppers van de halve finales enkel de beste deelnemers uit de eerste halve finale overeind.

De Belgische vakjury gaf 12 punten aan Oostenrijk 10 punten aan Nederland en 8 punten aan Zweden. En had zo duidelijk niet de vinger aan de publiekspols.

Slopende avond

Het 63ste Songfestival, dat was niet eens 80 minuten songfestivalliedjes, net geen 50 minuten puntentelling en de rest vulling. Véél vulling dus. Een erg slopende, bijwijlen rommelige avond met helemaal aan het einde pas de beslissing. Cyprus en het dansbare ‘Fuego’ van Eleni Foureira moest van het publiek de duimen leggen voor het Israelische ‘Toy’, dat voordien nog door de vorige Songfestivalwinnaar Salvador Sobral als complete nonsens was afgedaan. Niet voor de stemmende kijkers dus, die compleet anders oordeelden dan de vakjury’s. Oostenrijk werd naar de vuilbak gewezen, Zweden ook, net als Frankrijk, Nederland en Ierland. Italië kwam uit het niets plots opduiken als derde best scorende land.

Israël won dus het 63ste Songfestival. Helemaal niet in de stijl van de sobere Salvador Sobral, die vorig jaar won met het o zo mooie ‘Amar Pelos Dois’, maar met een kakelsong met een boodschap.

Geheime recept

De opvallende, excentrieke 25-jarige Netta Barzilai, een ontdekking in Israël, was het geheime recept om hoog te eindigen in het Eurovisie Songfestival. Ze woonde als kind een tijdje in Nigeria, werkte als barmeid, kleuterjuf en babysitter. Na haar overwinning zal het niet meer kunnen of moeten, maar tot begin mei zong ze vooral in nachtclubs in Tel Aviv en op trouwfeesten. Barzilai gebruikte een ‘looper’, een sound recorder waardoor ze verschillende geluiden en stemmetjes kon produceren.

‘TOY’ is een song met een boodschap, die mogelijk ondergesneeuwd raakte door het het gekakel van kip Netta. Het liedje gaat over de #metoo-affaire en heeft dus een feministisch kantje. Maar ook het gekakel heeft zo zijn reden, aldus Netta. "Die geluiden stellen een lafaard voor. Iemand die zich niet gedraagt hoe hij zich écht voelt en je als speeltje ziet", aldus Netta.

Bucht en bagger

Zoals zo vaak, zijn en waren de intro en outro van het Songfestival indrukwekkender dan het eigenlijke liedjesgebeuren. Te veel bucht en bagger tussen de zeldzame pareltjes. Het eerste uurtje Songfestivaldeunen ging er nog door, maar dan volgde een hoop bagger met o.a. een krijsende Albanees, jammerende Bulgaren, een Finse met uitgeschoven wenkbrauw-schmink, verdwaalde heavy metaljongens en artiesten die lang dagdroomden dat ze iets te betekenen hadden in Lissabon. Niet dus.

De uitzending zelf verliep met de nodige problemen, met horten en stoten. Meer dan eens moest overgeschakeld worden naar de green room om technische probleempjes te verbloemen. De ruim 3,5 uur durende show kon niet tippen aan vorige jaren en was vooral visueel te veel te vaak van hetzelfde. Dat had vooral te maken met besparingen die zich voor het eerst lieten voelen.

De bookmakers zaten wél behoorlijk goed voor nummers 1 en 2, zij het in andere volgorde, maar mispakten zich helemaal aan Ierland, Frankrijk en Zweden. Opvallend ook hoe verscheiden er werd gestemd dit jaar. Het winnende Israel moest het nu met liefst 229 punten minder doen (529) dan Portugal vorig jaar, dat 758 punten kreeg. De vakjury gaf dit jaar per land slechts gemiddeld 6,7 punten aan winnaar Israël. Liefst 14 verschillende landen kregen minstens één keer het maximum van twaalf punten van de vakjury's. Oostenrijk kreeg 9 keer twaalf punten, Zweden 8 keer en Cyprus 6 keer. Israël kreeg slechts vier keer een maximum van professionele muziekkenners. Maar, hoe verscheiden publiek en vakjury’s ook stemden, voor de nummers één en twee was er wel unanimiteit: de twee beste songfestivalliedjes haalden dan ook terecht plaats 1 en 2.

DE EINDUITSLAG:

1. Israël 529 punten;

2. Cyprus 436 punten;

3. Oostenrijk 342 punten;

4. Duitsland 340 punten;

5. Italië 308 punten;

6. Tsjechië 281 punten;

7. Zweden 274 punten;

8. Estland 245 punten;

9. Denemarken 226 punten;

10. Moldavië 209 punten.