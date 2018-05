Zo schattig! Papa Regi schrijft zomerhit voor dochtertje, zij tekende de hoes TDS

16 mei 2018

15u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Vlaanderen lag al aan zijn voeten, en begin dit jaar had Regi (42) met ‘Where Did The Love Go’ ook een hit te pakken in Zuid-Afrika. Voor de zomer heeft hij een nieuw nummer klaar, dat hij speciaal voor zijn dochtertje Ellie Martha heeft geschreven. Schattig detail: de albumhoes is een creatie van Ellie Martha.

Het nieuwe nummer heet Ellie, en werd ingeblikt met zanger James Reece. De song scheert meteen hoge toppen, want werd al uitgeroepen tot de 'Big Hit' bij radiozender MNM, en weet de 'Repeat' of 'Niet'-rubriek van QMUSIC al enkele dagen zonder probleem te overleven. "Wauw! Klinkt zó zomers", vinden luisteraars. Of ook: "Hoe meer je er naar luistert, hoe beter het liedje wordt."

"Mijn nieuw nummer heet Ellie en heb ik eigenlijk voor mijn dochter Ellie Martha geschreven. En het is énorm spannend om haar reactie te zien", zei Regi zelf al over zijn hit. Vorige week donderdag hoorde Ellie Martha het nummer voor het eerst, waar ze enorm schattig op heeft gereageerd. Ellie Martha dook eerst verlegen onder tafel... om daarna helemaal los te gaan. Ondanks haar leeftijd van 5 jaar zou Ellie Martha trouwens goed beseffen dat het nummer voor haar werd gemaakt.