Zo schattig! 12-jarige Billie Eilish zingt cover van Alicia Keys BDB

11 december 2019

15u26 0 Muziek Ook op haar twaalfde had superidool Billie Eilish al een stem om u tegen te zeggen. In ‘The Late Late Show with James Corden’ toonde de intussen 17-jarige zangeres een oude homevideo waarin ze het nummer ‘Fallin’ van Alicia Keys (38) covert.

De Amerikaanse talkshow ‘The Late Late Show with James Corden' doet af en toe beroep op gastpresentatoren en in de uitzending van afgelopen maandag was die rol weggelegd voor zangeres Alicia Keys. Zij nodigde Billie Eilish uit, wiens nummer ‘Ocean Eyes’ ze onlangs gecoverd heeft.

De twee hadden een gezellig gesprek en het werd al snel duidelijk dat de supersterren elkaar enorm bewonderen. “Ik heb daarom een kleine verrassing”, vertelde Billie mysterieus. “Toen ik 12 was, nam ik deel aan een talentenjacht met een cover van je monsterhit ‘Fallin’. Ik was zo’n grote fan. En we gaan nu die beelden tonen.”

Blond kapsel

In de homevideo was een jonge en minder extravagante Eilish te zien. Met een blond kapsel en een grijs T-shirt met de Amerikaanse vlag erop leek ze een doorsnee meisje. Tot ze haar keel openzette. Met een straffe vocale presentatie liet de ‘Bad Guy’-zangeres zo meteen een andere kant van zichzelf zien. Alicia was alvast erg onder de indruk. “Dit is geweldig”, kirde ze enthousiast.

Verder praatten de zangeressen nog over de Grammy-nominaties van Billie. De tiener is namelijk de jongste muzikant ooit die in één jaar in alle belangrijkste categorieën genomineerd is. Als afsluiter zongen ze samen het nummer ‘Ocean Eyes’.