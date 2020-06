Zo nam Milow een videoclip op tijdens de lockdown in Los Angeles Lorenzo Veppi

03 juni 2020

17u53 1 Muziek ‘Whatever It Takes', zo heet de nieuwe van Milow (38). De zanger bracht de single uit terwijl hij ‘Whatever It Takes', zo heet de nieuwe van Milow (38). De zanger bracht de single uit terwijl hij vastzit in Los Angeles , en dat bracht de nodige praktische problemen met zich mee. Zo moest hij creatief uit de hoek komen voor de videoclip.

“Ik wou een dansbaar, positief en vrolijk nummer uitbrengen”, vertelt Milow over zijn nieuwe single, ‘Whatever It Takes’. Een voorbode op zijn nieuw album waar hij aan werkt. “Het concert in de Lotto Arena in februari heeft veel invloed gehad op het nummer. Ik heb daar zo hard genoten, dus ik heb geprobeerd die energie te onthouden toen ik in de studio werkte aan ‘Whatever It Takes’.” Hoewel het een liefdesliedje is, zou je er een coronaboodschap in kunnen horen. “De ochtend dat ik het nummer schreef, dacht ik: ga ik een lied schrijven dat ‘Lockdown’ heet? Maar dan is het een liefdesnummer geworden, hoewel de sfeer er toch een beetje is ingeslopen.”

Maar hoe breng je in godsnaam een videoclip uit, wanneer je de deur niet uit mag? “Ik wou eerst een geanimeerde clip, maar daar was te veel vraag naar, dus dat ging niet. Ik kende een regisseur die eens een aftermovie voor me gemaakt heeft, en daar heb ik eens mee nagedacht over wat we creatief konden doen. Ik was op dat moment de serie ‘Kidding’ met Jim Carrey aan het kijken. Dat gaat over een poppenspeler, zo’n beetje ‘Sesamstraat’ meets ‘Mister Rogers’. Dus dan vonden we iemand die de poppen voor Sesamstraat in Duitsland maakte, en die heeft er dan eentje gemaakt die op mij moest lijken, maar ik lijk er eigenlijk totaal niet op. (lacht)”

De pop trekt op een romantische trip met een jonge vrouw. Geen actrice, want dat mag niet, maar wel een creatief alternatief. “De regisseur heeft de video zelf gefilmd, mét zijn vriendin. Dat is het leuke, je voelt dat écht. Er zit een hele intimiteit in de clip. Ze zijn ook samen naar Parijs gereden, heel tof. Ergens jammer dat ik niet meer kon doen, maar ik ben er heel blij mee. En het zal voor mij altijd de ‘coronaclip’ zijn.”