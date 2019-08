Zo klinkt ‘Tijdmachine’, de nieuwe single van Clouseau JOBG

18 augustus 2019

22u47 3 Muziek 30 jaar geleden scoorden ze met ‘Anne’ de Zomerhit, en om dat te vieren opende Clouseau zondagavond de 45ste editie. Niet met ‘Anne’, wel met hun nieuwste nummer: ‘Tijdmachine’, dat ze in primeur aan het publiek konden voorstellen.

“We zijn dertig jaar later, maar nog steeds alive and kicking”, lachen de broers Wauters. “Het is superleuk om meteen ons nummer volledig en live te spelen hier. Maar we hebben er wel een paar schema’s voor moeten omgooien, want normaal gingen we dit nummer pas maandag en dinsdag mixen”, lacht Kris. ‘Tijdmachine’ gaat - hoe kan het anders - over een tijdmachine. “Ideaal om dingen uit het verleden waarover je spijt hebt, opnieuw te doen. Alleen hebben we zelfs zo geen dingen uit ons eigen leven, want meestal zijn dat net de dingen die je slimmer maken”, lacht Kris. “Het woord zou je niet direct aan songtekst linken, maar als je het hoort, klopt het gewoon”, aldus Koen. ‘Tijdmachine’ is een voorsmaakje van het nieuwe album van Clouseau dat in november uitkomt. “Een typisch Clouseau-album mag je verwachten.” De broers waren gisteren niet alleen in Blankenberge om hun nieuwe nummer los te laten, ze reikten ook dé Radio 2 Zomerhit 2019 uit.

Dit zijn beelden van onze reporter ter plaatse: