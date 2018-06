Zo hoorde je ‘The Way To Your Heart’ nog nooit: Tom Dice en Kato verrassen Paul Michiels met verjaardagscover SD

13 juni 2018

16u01

Paul Michiels wordt op vrijdag 15 juni 70 jaar, dus nodigde het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx hem uit in de ochtendshow om zijn verjaardag al te vieren. Sven en Anke verrasten hem met een cover van ‘The Way To Your Heart’. De Soulsister-hit werd gebracht door niemand minder dan Tom Dice (28) en Kato (26), die onlangs bekend maakten dat ze een koppel vormen.