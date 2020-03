Exclusief voor abonnees Zo blijft Lady Gaga zich steeds weer opnieuw uitvinden: "Wanneer alles en iedereen op elkaar lijkt, springt zij er bovenuit” Lorenzo Veppi

02 maart 2020

17u01 5 Muziek Hoewel het grote publiek nog niet zo lang geleden werd verwend met ‘Shallow’, de soundtrack van de film ‘A Star Is Born’, zaten heel wat Lady Gaga-fans op hun honger. De nieuwe single ‘Stupid Love’ markeert voor velen dan ook haar comeback, maar eigenlijk is ze nooit weggeweest. Wel is het al een hele tijd geleden dat de 33-jarige zangeres nog met popmuziek kwam, want haar laatste projecten hielden vooral jazz en softrock in. Haar nieuwe album verschijnt eindelijk op 10 april. Zoals een echte kameleon verhult Gaga zich in verschillende gedaantes, maar hoe blijft ze dat toch klaarspelen?

Er is bijna geen twijfel mogelijk dat geen enkele andere artiest meer gedaanteverwisselingen maakte dan Lady Gaga. Van pure popdeuntjes bij haar debuut, tot elektronische muziek en zelfs jazz: er is geen enkel genre dat Stefani Joanne Angelina Germanotta - zoals ze echt heet - niet aankan. Het is haar sterkte, maar het is niet altijd even makkelijk voor het publiek. “De veelzijdigheid die ze in zich draagt, is tegelijkertijd ook wel een nadeel voor haar. Ze is niet meteen in een vakje te stoppen. Ze daagt zichzelf uit”, zegt Gerrit Kerremans, Algemeen Muziekcoördinator bij de VRT. “Je moet het publiek meekrijgen in een verhaal, en dat is soms moeilijk. Maar het getuigt wel van grote klasse, koppigheid en eigenzinnigheid.” Jani Kazaltzis, die de popindustrie op de voet volgt, geeft toe dat hij het soms moeilijk vindt om mee te gaan in de nieuwe genres die Gaga verkent. “Soms ben je fan van iemand om wie ze is en wat ze brengt, en dat hoeft niet per se altijd iets anders te zijn.”

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 03 dagen 05 uren 36 minuten 39 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode