Zingt *NSYNC nu samen met Justin Timberlake op de Superbowl of niet? De kogel is door de kerk DBJ

02 februari 2018

19u50 0 Muziek Fans die hopen op een reünie van *NSYNC tijdens de halftime show van de Super Bowl aankomend weekeinde hoeven daar niet op te rekenen. Ook Janet Jackson is er niet bij, zo vertelde hoofdartiest Justin Timberlake tijdens een persconferentie. De zanger doet de show in zijn eentje.

"Om eerlijk te zijn had ik vele ideeën over gastoptredens. We hebben het er lang over gehad", aldus Justin die ingaat op geruchten dat er ook andere artiesten zouden opdagen. "Van *NSYNC tot JAY-Z en van Chris Stapleton tot Janet. Ze zouden allemaal komen, maar dit jaar is het gewoon alleen mijn band, de Tennessee Kids. Ik heb het gevoel dat zij mijn speciale gasten zijn en ik heb er enorm veel zin in om los te gaan op het podium. Het gaat heel leuk worden."

Het is de tweede keer dat Justin er bij is tijdens een halftimeshow van de Amerikaanse Super Bowl. De vorige, in 2004, werd een veelbesproken optreden waarbij de zanger aan het einde van de show het topje van Janet Jackson losscheurde. Daardoor was een van haar borsten te zien. Het incident veroorzaakte veel commotie in de VS.