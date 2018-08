Zijn auditie wordt miljoenen keren bekeken: ‘The Voice Kids’-kandidaat plots razend populair in Indonesië KD

Bron: Tv Familie 0 Muziek Je kent de schattige en opvallende Abobaker ‘Abu’ Rahman (14) uit ‘The Voice Kids’ vast nog wel. Hij blies coaches Laura Tesoro, Josje Huisman en Sean Dhondt vorig jaar zowat omver. Toen hij de ‘Titanic’- song ‘My Heart Will Go On’ van Céline Dion zong en schijnbaar moeiteloos zelfs de hoogste noten meester was, grepen heel wat kijkers naar hun zakdoek.

"Ik heb dit liedje gekozen omdat het iedereen aan de zinkende Titanic doet denken", had Abu gezegd. "Wel, ik zing dit speciaal voor alle vluchtelingen die in gammele bootjes de oversteek naar Europa maken."

Abu is zelf afkomstig van de Afghaanse hoofdstad Kaboel, waar hij moest schuilen voor bommen en andere gewelddadigheden. Vijf jaar geleden kwamen hij, zijn ouders, broer en zus in ons land terecht. Die voorgeschiedenis maakte de prestatie van Abu in ‘The Voice Kids’ nog pakkender. En nu is hij goed op weg om een ster te worden in... Indonesië!

3 miljoen keer

In dat verre land heeft de site SayMusik namelijk (toevallig, wellicht) Abu’s auditie in ‘The Voice Kids’ gevonden en vervolgens verspreid. En dat filmpje is een eigen leven beginnen te leiden. Blijkbaar heeft Abu in Indonesië nu een hele fanclub! In vijf dagen tijd was zijn verbazende versie van ‘My Heart Will Go On’ al meteen drie miljoen keer bekeken. Intussen blijft de teller steeds verder lopen. En Sean Dhondt, die reageert superenthousiast op dit bijzondere nieuws: "Abu is trending in Indonesië? Hoe cool is dít?!"