Zien: 'Mean Girls'-musical steekt de filmklassieker in een modern jasje

11 april 2018

12u33 0 Muziek 'Mean Girls', een film waarvan zowat elke vrouw tussen de twintig en dertig de volledige tekst kan meezeggen. De 'plastics' zijn dit jaar echter terug met een hoop nieuwe fratsen, deze keer op een podium van Broadway. De musical ging daar gisteren in première, en de kritieken zijn lovend.

Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried en Lacey Chambert, de originele cast uit de film, wordt vervangen door Erika Henningsen (Cady), Taylor Louderman (Regina George), Ashley Park (Gretchen) en Kate Rockwell (Karen).

Waar de musical voornamelijk het plot uit de film volgt, zijn er toch veel veranderingen. De tijdsgeest is namelijk wat veranderd sinds de prent verscheen in 2004. Zo spreken de meisjes meer over apps, het internet en alle gevolgen van dien. Zo heeft personage Karen het over een voorval waarbij een naaktfoto van haar de school werd rondgestuurd, en zitten de meisjes allemaal op Instagram. Ze hoeven elkaar ook niet meer constant te bellen via de vaste lijn, gezien ze kunnen communiceren via hun smartphones.

Er wordt meer aandacht besteed aan vrouwvriendelijkheid. Karen eindigt haar foto-verhaal met "iemand zou jongens moeten leren om vrouwen met respect te behandelen". Het woord 'slet' wordt gemeden, in tegenstelling tot de film.

Het eindresultaat mag er zijn: net zoals in de film is er een hilarische verhaallijn met een mooie boodschap tegen pesten, maar nu dansen en zingen de personages er ook nog eens op los. De eerste beelden van de show zijn alvast veelbelovend.