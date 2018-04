Zien: een eerste mysterieuze blik achter de schermen bij 'Scrooge' de musical MVO

20 april 2018

09u13 0

'Scrooge, de Musical' belooft een heus spektakel te worden, zo blijkt uit de eerste persvoorstelling, die plaatsvond op de mysterieuze zolderkamer van Capitole Gent. Daar kwam de spookachtige kerstvibe helemaal tot zijn recht. Producent Geert Allaert, componist Dirk Brossé, regisseur Cornelius Baltus en decor- en kostuumverantwoordelijke Dan Potra zijn erg enthousiast. Warre Borgmans, die zijn eerste hoofdrol in een musical te pakken heeft als Scrooge, en Anouk Rietveld (zijn geliefde, Emily) geven een voorsmaakje van wat het publiek mag verwachten. Ze laten zich van hun beste kant zien én horen!

‘Scrooge, de Musical’, zal in december 2018 te zien zijn in Stadsschouwburg Antwerpen en in januari 2019 in Capitole Gent.