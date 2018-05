Zien: Ed Sheeran covert de nieuwste hit van Snow Patrol MVO

25 mei 2018

16u35 1 Muziek Ed Sheeran ziet het nieuwe album van Snow Patrol 'Wildness', helemaal zitten. Dat toont hij door één van hun nieuwste singles te coveren op Instagram.

"Mijn favoriete nummer op het album heet 'What if this is all the love you'll ever get'", legt hij uit. "Kom ook zeker kijken naar hun tour, want ik zal aanwezig zijn op één van hun concerten. Maar later meer daarover!"

Als hij daar de volledige versie van zijn cover speelt lijkt het zeker de moeite waard...

My brothers @snowpatrol have released an album today, it’s called Wildness. Here’s me playing the chorus of my favourite song from it, called ‘What if this all the love you ever get?’. Go grab the album, and you might see them over the summer somewhere with me but il announce that soon x Een foto die is geplaatst door null (@teddysphotos) op 25 mei 2018 om 12:18 CEST