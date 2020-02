Zieke Elton John moet abrupt concert afbreken TDS

16 februari 2020

12u50

Bron: ANP 1 Concerten Elton John heeft zondag zijn concert in Auckland niet af kunnen maken. De 72-jarige zanger kampt met een longontsteking en verliet emotioneel het podium, schrijven Nieuw-Zeelandse media.

De Brit vertelde aan het begin van de show in het Mount Smart Stadium al dat hij ziek was, maar dat hij zijn best ging doen. “Ik weet niet hoe veel langer ik kan zingen”, zei hij tegen zijn fans, nadat hij kort op het podium was gecheckt door een arts. “Ik heb niets meer in me. Ik ga het proberen, maar ik kan niets beloven.”

Een paar noten later bleek het toch niet te gaan, tot groot verdriet van Elton zelf. Toen hij zijn hit ‘Daniel’ begon te spelen, liepen de tranen over zijn wangen. “Ik ben mijn stem volledig kwijt. Ik kan niet zingen. Ik moet er vandoor”, zei de zanger voordat hij het toneel verliet.

Elton reist momenteel door Australië en Nieuw-Zeeland met zijn afscheidstournee. De zanger heeft komende week nog twee shows in Auckland gepland. De concerten op dinsdag en donderdag gaan vooralsnog gewoon door.